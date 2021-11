A punto de brotar 'pus' por las 300 bases asignadas de forma irregular en el sector de la salud

Las bases de la discordia en Salud. En el tema de la asignación de bases en el sector de la salud pareciera que está a punto de brotar “pus”, sobre todo luego de escuchar a los diputados locales que han confirmado la existencia de al menos 300 plazas asignadas de forma irregular y otros 600 movimientos de códigos del personal que despiertan sospechas de que algo se hizo violentando los derechos de un amplio número de trabajadores, para favorecer a otros. La diputada pasista y presidenta de la Comisión de Salud, Viridiana Camacho, como el morenista Pedro Villegas Lobo, advirtieron que investigarán, pues, de comprobar la irregular asignación, pueden cancelarlas solo si se procede dentro de los primeros seis meses posteriores a la asignación. También advirtieron que irán contra las personas que fraguaron estas asignaciones.

Auge. En Mazatlán, los sectores de la construcción y del turismo presumen mucho la creciente inversión privada que se realiza en Mazatlán con todo y la crisis económica desatada por la pandemia del covid-19 en los últimos dos años. Para el 2022 se espera al menos 20 desarrollos inmobiliarios en las zonas turísticas del puerto. Pero, al parecer, esta bonanza no se lleva del todo de forma ordenada. Y si no, pregúntenle al gerente de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez. El funcionario inició un programa para el ajuste de desarrollos (torres condominiales y cotos residenciales) que no pagan el servicio de agua potable y algunos ni siquiera, trámites de factibilidad tienen. Eso, muy a pesar de que el avance de sus obras está a un 90 por ciento y han acumulado hasta seis visitas de inspección.

Sin acomodarse. Ya hace alrededor de un mes que el diputado local del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, diera a conocer que el popular político angosturense José Manuel “Chenel” Valenzuela López se uniría a la Cuarta Transformación, lo cual fue confirmado por el propio Chenel al aparecer junto con el diputado en la misma entrevista. Días después del anuncio, se dijo que el angosturense no estaba afiliado a Morena y la semana pasada se le vio acercarse al gobernador, Rubén Rocha Moya, durante la visita que tuvo al municipio de Angostura, donde también se encontraba el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta, pero luego de eso, Chenel señala que todavía no ha sido acomodado ni en el Gobierno estatal ni municipal, y es que luego de verlo junto al mandatario estatal se rumoraba que estaría trabajando junto al alcalde angosturense, pero al parecer no hay nada confirmado. A decir del propio Chenel, su situación es difícil, pues asegura que necesita trabajar y como mencionaba tras la derrota en las pasadas elecciones, cuando dijera que no sabe hacer otra cosa, el “rescate” del gobernador no termina de llegar para él.

Rebelión. No todo fue color de rosa para el delegado de los Programas Federales para el Desarrollo en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, en su visita al municipio de Ahome para entregar tarjetas bancarias a los adultos mayores en El Carrizo con el fin de facilitarles el cobro de los apoyos. Esto porque, en forma sorpresiva, un grupo de maestros protestó ruidosamente en el módulo de vacunación contra el coronavirus instalado en el Centro de Usos Múltiples. Los maestros de diferentes niveles exigen la segunda dosis. Tan exigentes están, que por momentos amenazaron con boicotear la vacunación en ese módulo, lo que no hicieron. Al saber de la protesta, Gámez, simple y sencillamente, dijo que no estaban contemplados para una segunda dosis. Ellos fueron de una sola dosis, de la CanSino, y fueron los primeros. La respuesta no les gustó a los maestros, que amenazan con volver a la carga y más ahora que los están mandando a las aulas.

Endurecen filtros. Este día se llevará a cabo una jornada de vacunación contra el covid-19 en Guasave para atender a quienes hayan quedado rezagados, ya sea con la primera o segunda dosis dentro de las poblaciones de 18-29 y 30-40 años, pero ante la insistencia que han mostrado maestros por que se les ponga el refuerzo de CanSino, lo cual aún no tiene fecha, los Servidores de la Nación van a endurecer los filtros en esta jornada única para que no se inmunice a ningún profesor, ya que la patente que se usará es la AstraZeneca. El jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura le pidió al magisterio que no intenten vacunarse con un biológico diferente, pues la recomendación de las autoridades de la Salud es que eso no ocurra; además, ya se está en las gestiones para que ellos reciban su segunda dosis de CanSino en breve, pero, a pesar de ello, este día habrá una vigilancia más estricta de lo normal, pues se quiere evitar que el magisterio se inmunice en esta jornada.