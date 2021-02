¿A qué estamos jugando?

He estado tomando clases de golf. A decir verdad no estoy ni cerca de ser la más buena, es más, solamente he estado tirando bolas con un maestro tratando de encontrar el swing perfecto. Dentro de esa búsqueda he tirado bolas buenas y bolas que hasta me hacen temer por la gente alrededor.

¿Por qué les hecho todo el choro del golf? Se estarán preguntando ustedes. La razón por la cual les cuento es por algo que dijo mi profesor; en una de esas que casi me llevo a un humilde cristiano de un pelotazo, el profe me dijo “hay que aprender a jugar de las malas bolas también” y de la nada sentí un clic en mi cabeza.

En la vida no siempre estamos en la mejor situación, nos puede faltar algo, nos agarran desprevenidos o a veces simplemente parece como que no da para lo que queremos, pero aun así hay que salir adelante.

Puede que hayamos caído en alguna trampa o hasta perdido la pelota metafórica al estanque pero aun así, repito, hay que seguir jugando. Al fin y al cabo sea un golpe o sean diez... En el golf siempre se llega a la meta.

La verdad es que ahora entiendo por qué a los señores les encanta el golf, ya que no solamente es un juego, sino también es el camino para grandes lecciones de vida (no por nada hasta tratos se cierran en el campo).

Enseña paciencia, trabajo en equipo y tolerancia. Vaya que si me dicen que la frase de “el que se enoja pierde” salió de un juego de golf no lo dudaría ni un segundo. Se necesita tener un gran enfoque y sobre todo nunca perder la cabeza; mantenerse siempre cool para poder sacar el tiro.

En fin, sé que hablé mucho de golf y puede que de las únicas personas que me lo festejen son los que lo juegan (hola, abuelo, sé que estás leyendo).

Así también hay muchos juegos de los cuales se aprenden muchas cosas, como el tenis, el futbol, el ajedrez, el beis (ahora que es la Serie del Caribe creo que me equivoqué de deporte para hablar). Además, la vida es para divertirse y nada mejor que aprender a vivir así, jugando (sanamente).

Termino simplemente diciendo que se puede pasar la vida riéndose y disfrutando del juego o se puede hacer berrinche y simplemente no fluir; en la vida se nos dan ciertas cartas, pelotas, fichas o tableros y de nosotros depende armar el juego.

Ana en Rose.