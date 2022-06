¿A quién beneficia el lodo que se tiran gobierno y partidos?

audima

¿A quién beneficia el lodo? No es nuevo. Pero alguien tiene que hacer algo para que termine. En las elecciones del 2021, como en todas las anteriores, la política del albañal fue la que prevaleció. Hoy, a cuatro días de las elecciones en seis estados del país donde habrá que renovar a gobernadores, los principales espacios de los medios de comunicación los ocupan las acusaciones, los audios y los videos que descalifican a unos y a otros. En medio, el ciudadano que quisiera escuchar propuestas. Que quisiera conocer realmente las fortalezas y debilidades de cada contendiente. Pero no, Morena, el PRI, el PAN y el resto de los partidos satélites de todos ellos están lanzando toneladas de lodo unos contra otros, sin que nadie, absolutamente nadie, lo impida, o por lo menos intente poner orden. Lo más grave es que las mismas autoridades son las que públicamente participan. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, abiertamente ha hecho circular audios en los que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, queda evidenciado como extorsionador y evasor. Y además, su comentario sobre los periodistas, de quienes dice, “no hay que matarlos con balas… Hay que matarlos de hambre”, lo sepulta políticamente. Este revira con un audio de la platica con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, donde le pasa la amenaza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que, si no jalan con la reforma eléctrica, todo el peso del Estado le caerá. Y así parece ser, a lo que se ve. Estos son los casos que más trascienden a nacionalmente, pero a nivel casero, en Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, el lodo inunda sus ciudades. Y los políticos y el propio gobierno no se dan cuenta que con eso pierden el valor que les pudo haber dado la ciudadanía. Pobre México.

El diputado federal por Morena, Juan Torres, lo puso en la mesa. Y hay quienes lo han replicado. Dijo que el relevo de Rosario Torres en la Secretaría de Turismo de Sinaloa sería el excandidato y exalcalde de Mazatlán Fernando Pucheta. El mismo Pucheta en corto lo rechaza. “No hay absolutamente nada de eso”, nos comentó. Hasta hoy, Rosario Torres está firme como titular de la Sectur en Sinaloa. Sin embargo, ella sabe, y muchos también, atrás de la puerta del despacho del gobernador Rubén Rocha Moya hay alguien interesado en ese cargo. Y que no pierde ocasión en intentar provocarle problemas a Rosario Torres. Ese es el exalcalde panista Alejandro Higuera, quien tiene en la Sectur algunos miembros de su equipo, como es el caso de Alfonso Reséndiz, a quien se le exhibió viajando a Acapulco en un vuelo privado.

El Gobierno pretende no alarmar a la población. Y como en toda esta pandemia, se intenta ocular la realidad, a pesar de que los hechos lo rebasan. Los contagios por covid-19 se han disparado. Se habla de 24 escuelas que han decidido cerrar sus aulas. Pero en realidad hay muchas más. Hay escuelas particulares que internamente decidieron suspender clases una semana. Pero fueron “convencidas” por las autoridades de regresar. El secretario de Salud, Cuitláhuac González, está sentado en un barril de pólvora. Los niños son los que más están expuestos en estos momentos. Y si hay muertes, sobre su cabeza y conciencia habrán de caer.