A rodar se ha dicho

El balón ha rodado por todos lados: dentro y fuera de los hogares, de las oficinas, de los centros comerciales o de las plazas públicas. Nadie escapa al influjo mágico del Mundial de Futbol.Una constante que permea y es notoria en todas las latitudes del mundo. Momentos, en que también afloran los nacionalismos, aunque positivamente y sobre todo cuando son bien entendidos. Miles de millones de personas, que se reconcentran en una cancha con 22 jugadores y el grito celebratorio de ¡Gooool! Un juego que es la estrella de los juegos y deportes existentes, y tan global, como la redondez misma del balón que rueda sin cesar.En nuestro caso, en México, me atrevo incluso a pensar que se ha convertido hoy más que nunca, frente a justas futboleras anteriores, en el centro y la envoltura de la vida social.Dejamos si, al menos por el momento, la violencia e inseguridad cotidianas aunque los crímenes persistan lamentablemente entre partido y partido de futbol.Igual ocurre con la política, y una población asqueada de los políticos, con campañas que saturan las 24 horas del día, con mensajes predominantemente vacuos y revanchistas.Pero no cabe duda que se necesitaba un respiro y dejar momentáneamente a un lado la cruda realidad.Y aclaro, que no considero se trate de una evasión negativa tan propia de una neurosis colectiva, sino de un reencuentro con el gozo, el divertimento sano, la convivencia y la alegría social.Todo un mes, junio mismo, donde se aclarará a la vez nuestra decisión personal respecto a las elecciones y el voto propio hacia inicios de julio, pues es sabido que el futbol, y muy particularmente los resultados que la Selección Mexicana obtenga, se reflejan en el contexto electoral, Hoy por ejemplo, muchos dicen que el triunfo sobre Alemania, actual campeón mundial, no benefician a Morena pues rebaja el enojo y el hartazgo en bien de los otros candidatos, especialmente de Anaya y Meade, quienes además se alejan de cambios drásticos y riesgosos para el país.Así, la victoria mexicana vino por lo pronto a cambiar el ánimo social y refrescar de paso o a descontaminarnos frente a las encuestas y el lugar que ocupan los candidatos presidenciales en las preferencias ciudadanas.En fin, que ya en julio lo sabremos, y mientras tanto el futbol nos abarca y recrea, máxime cuando gana México y parece que la política es la gran perdedora.