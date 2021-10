A seis meses del embargo camaronero por EEUU, deciden levantarlo

Termina el embargo atuneroL A poco más de un mes de iniciadas las capturas de camarón. A casi seis meses de declarado el cierre de frontera de Estados Unidos al camarón mexicano, finalmente ayer se decidió la recertificación. La noticia se le comunicó al Comisionado de Pesca Octavio Almada y este la hizo circular. La cancelación de la certificación al camarón mexicano se dio el dos de mayo cuando el gobierno de Estados Unidos detectó que en las capturas de camarón no se estaban respetando los procedimientos de protección de la tortuga marina. Este problema no es exclusivo de los pescadores que también tienen responsabilidad al no aplicar adecuadamente la operación de los excluidores de tortugas. Pero también el Gobierno descuidó por completo la supervisión y lo que es más grave, desapareció el programa de capacitación que existía precisamente para cumplir con esa disposición. Ahora tuvieron que pasar casi seis meses para que el Gobierno implementara acciones que había dejado de realizar. Los pescadores también se aplicaron y finalmente se cumplió con el objetivo no sin antes recibir la visita de enviados de EEUU que desconfiados vinieron a revisar el cumplimiento de la disposición. Para resolver el problema, se precisó la intervención del titular de Agricultura y Pesca Víctor Manuel Villalobos. Del Embajador de México en EEUU Esteban Moctezuma Barragán.

Un gris informe. El Alcalde Luis Guillermo Benítez ni siquiera acudió personalmente ante el Cabildo para rendir su tercer informe. Lo hizo vía zoon y en sesión virtual. Así las cosas, el Químico dio a conocer lo que todos saben. Pero lo aderezó con expresiones de que todo se hizo sin endeudar al municipio. Y lo que es sin duda un mensaje asegurar que las finanzas están sanas. Claro que el Congreso del Estado donde hay mayoría morenista piensa todo lo contrario. Al grado de que sus cuentas públicas no pasaron. Ahora el Químico se prepara para la segunda vuelta como Alcalde. Dice que ya aprendió. Habrá que verlo. Pero esta segunda ocasión el Químico no está dándose cuenta de que será totalmente diferente. Tan sólo hay que revisar la composición del cabildo. Eso será en lo político. Lo otro es un escandalo que todos ya traen de boca en boca.

El Fiscal. Más por dignidad que otra cosa. Y porque las condiciones para que continuara en su cargo no eran sencillamente las adecuadas, el doctor Juan José Ríos Estavillo decidió retirarse del cargo de Fiscal General de Sinaloa. Cargo que debería de mantener hasta el 2024. Porque para ese tiempo fue designado. El Gobernador electo Rubén Rocha Moya se hubiera visto mejor, como un hombre respetuoso de la Ley. Lo que no se puede evitar es que la versión de una venganza tome forma. Quien será el Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza, lo sabe. Y lo sabe bien. Ya es sabido que Ríos Estavillo presentó su renuncia. Y ayer el Congreso del Estado obedeciendo la instrucción, aceptó la renuncia. Ahora a esperar quien será el próximo Fiscal y ver que tan “independiente” será.

Lo que le gusta. Dos personajes que conocen desde hace más de 30 años a Rubén Rocha Moya lo comentan. “Rubén no es un hombre que toma decisiones él solo. Invariablemente llama a sus cercanos. A los de confianza. Les pregunta. Los escucha y después toma una decisión. Hasta hoy le ha funcionado”. Todo parece indicar que Rocha Moya ya tiene definido quienes serán sus principales colaboradores. Lo demás es puro cuento. Habrá tiempo para ir conociendo realmente como es el próximo Gobernador. Lo primero será su gabinete.