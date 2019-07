A tambor batiente arriba a sus 50 años

Afirma Pau de Kock que a los dieciocho años se adora; a los veinte, se ama; a los treinta se desea, a los cuarenta se reflexiona y a los cincuenta se empieza a vivir, esto último lo afirmo yo, luego de ver cómo disfruta la vida la guapa señora Eva Luz de Kuroda, quien el día 6 arribó a su medio siglo de existencia viviendo cada día como si su vida apenas comenzara…

La señora de Kuroda es esposa de don Óscar Kuroda, quien fue el que ofreció el festejo junto con su hijo, Edraz Isao, estudiante de Economía de la ITAM, quien viajó ex profeso de la Ciudad de México para estar al lado de su joven mamá en esta fecha tan especial…

El Centro de Convenciones de HBI fue escenario de esta espectacular fiesta a la cual fueron invitadas las amigas de la cumpleañera, quien recibió felicitaciones y demostraciones de cariño de parte de 115 damas… Con ese poder de convocatoria que tiene la señora de Kuroda y luego de sugerir ciertos tonos en el vestuario de sus invitadas constatamos que casi todas se inclinaron por el color blanco y fue un espectáculo agradable verlas luciendo el color protagonista de la noche y adornadas con los más bellos y originales accesorios…

El salón es un hermoso lugar… Una caja de cristal en la que lució en gran forma el mobiliario blanco con arreglos de flores naturales multicolor… Elegante lugar en Los Mochis, para eventos de charm como al que asistimos la tarde sabatina última…

La alegría...

El máximo motivo de alegría para la señora de Kuroda fue la presencia de su señora madre, doña María Eva Perea de Armenta, quien vino ex profeso de Sinaloa de Leyva… No podían faltar sus hermanas Alba de Romero, Mara de Montoya y Teresita de García... El detalle que no pasó desapercibido y que despertó elogiosos comentarios fue la asistencia del Grupo de las Princesas integrado por Lety Perea, Rosa Armida Lugo, Mercedes de Romero, Rosy de Castro y Adriana Cinco, quienes se pusieron de acuerdo para vestir todas igual como lo que son, unas princesas y lo que fueron, las damas de honor de la señora de Kuroda…

Motivo de marcada felicidad para la cumpleañera fue la compañía de sus excondiscípulas de secundaria que vinieron ex profeso de Culiacán: Jacqueline Ordorica, Susana Castro, Marina Báez y Andrea López …

Con la digna representación de las Damas Rotarianas del Club Mochis: Beatriz Gámez de Borboa, Patricia de Bojórquez, Guadalupe Davizón y Malú de Terminel…

El toque internacional lo dio la presencia de la colombiana joven y bella señora Sandra Franco que formó grupo con Ada de Meza, Nora de Saquelares, Celia de Figueroa, Celina de Balderrama y Adelita de López…

Alma de Velderráin, Tere de Rocha. Laura de Gámez y Yaya López, presentes… Pero de eso y más les platicaremos mañana…

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.