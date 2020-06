A toda costa. Síndica de Mazatlán busca disculpa pública del Químico Benítez

Respuesta. Hoy, en Mazatlán, la síndica procuradora del ayuntamiento, Elsa Bojórquez Mascareño, tendrá un encuentro con los representantes de los medios de comunicación. Se sabe que hablará ahí acerca del dictamen que realizó el Tribunal Electoral de Sinaloa para que el alcalde, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, le ofrezca una disculpa pública al acreditarse el hostigamiento laboral y la violencia política ejercida en su contra. Hasta el fin de semana la funcionaria no había dado una declaración sobre el tema al no tener aún el documento oficial del Tribunal Electoral. Sin embargo, el munícipe se adelantó y anunció que ofrecerá la disculpa a la síndica este jueves durante sesión de cabido programada. Ambos funcionarios han mantenido una ríspida relación de trabajo desde que Bojórquez Mascareño inició una averiguación a principios de la Administración por supuesto nepotismo de los funcionarios de primer nivel, incluido el mismo Benítez Torres. Este ha dicho de la funcionaria que está mal informada y la culpó de perder el juicio en contra de la empresa Nafta, por el cual el Ayuntamiento debe pagar ahora al menos 141 millones de pesos.

Programa opacado. El secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres, terminó ayer por opacar el inicio del Programa de Empleo Temporal en el que el Gobierno estatal invertirá a nivel estatal 40 millones de pesos, aproximadamente. Esto porque el funcionario y exalcalde de Culiacán no esperó otro momento para hablar abiertamente de sus aspiraciones políticas por la gubernatura del estado. Así, el programa de apoyos terminó con un sello proselitista que no a todos les gustó, más cuando el sector pesquero había esperado meses en desesperación por los recursos que mantenía retenido el Gobierno del Estado.

En alerta. Quien mantiene la atención de todos los ciudadanos en Concordia es el alcalde Felipe Garzón. El priista reelecto se encuentra en su hogar reponiéndose de un contagio de COVID-19. La mayor preocupación, además de su salud, son los efectos que tendría en la población, pues días previos recorrió la zona rural repartiendo despensas y hasta cazuelas de barro.

Irresponsabilidad. Y en plena pandemia de coronavirus, las autoridades del Isssteesin obligaron a los maestros jubilados a salir de sus casas para entregarles los talones de cheque, y lo más grave es que lo hicieron sin ninguna medida preventiva en la oficina que se encuentra en el sector Humaya. De acuerdo con denuncias que llegaron a esta Redacción, la mayoría de los jubilados son adultos mayores, que no salen de sus casas para cuidarse de contagios del COVID-19, pero de manera irresponsable fueron obligados a realizar largas filas, lo que demoró varias horas los trámites, cuando el Issstesin pudo hacer la entrega de manera digital o con protocolos para prevenir contagios en sus instalaciones, y más que se trata de un trámite no esencial, que bien pudo haber esperado más tiempo. No cabe duda de que hay funcionarios en el Gobierno del Estado que viven en otra realidad y no magnifican la consecuencias de sus decisiones.

Contagios. Y mientras los empresarios esperan la fecha para la reactivación de todos los negocios no esenciales, Sinaloa sigue en estado de vulnerabilidad de un nuevo rebrote de contagios de coronavirus con la apertura de empresas, por lo que los dirigentes de Coparmex proponen que sean aplicados protocolos de contención para que se dé una reapertura responsable, en el que estén involucrados el Gobierno, los empresarios y la ciudadanía, porque con la actual situación ya no se trata de quedarse en casa, sino salir de una manera segura. Los empresarios piden que los protocolos sean aplicados al pie de la letra, tanto por los negocios formales como por los informales, porque han visto que a estos no les solicitan la misma rigurosidad que a los establecidos. Es mucha la presión que ha ejercido el sector empresarial en Sinaloa, y ha planteado varias propuestas a las autoridades estatales, aunque muy poco ha sido tomado en cuenta, y hay mucha desesperación porque ya quieren regresar a trabajar.