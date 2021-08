¡A vacunarse!

Soy el Doctor Rodrigo Duarte, instructor del Departamento de Medicina en la Universidad Rutgers, y hoy empieza un nuevo proyecto en EL DEBATE, el periódico que la mayoría de los sinaloenses, incluyendo su servidor, creció leyendo. Las opiniones aquí vertidas reflejan mi visión personal, basada en la evidencia médica actual, así como en la experiencia de más de 10 años de entrenamiento médico en México y Estados Unidos, que incluye especialidades en cirugía, medicina interna y gastroenterología. Este proyecto empieza en medio de una pandemia sin precedentes.

Ha pasado ya más de año y medio y sin ánimos de parecer derrotista, esto no parece tener una pronta solución, los tratamiento médicos no han sido del todo efectivos y un sinnúmero de terapias han sido hasta mal utilizadas, muchos rumores falsos se han esparcido y muchas personas han sido presa de estas terapias milagro (por ejemplo, el dióxido de cloro). El desarrollo de vacunas en tiempo récord representa un hito de la medicina moderna y una luz de esperanza para los tiempos venideros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El inconveniente es que mientras la mayoría de la población no esté vacunada, no se puede hablar del fin de este problema. Poco a poco el suministro de vacunas ha aumentado, sin embargo, el problema es más complejo de lo que parece. Algunos países, como los Estados Unidos, en donde la vacuna está disponible para quien lo solicite, han tenido un repunte de casos de Covid-19 en los últimos días, principalmente en la población no vacunada, y es que a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas, solo el 50 por ciento de la población estadounidense ha completado el esquema de vacunación.

Aunque ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva, los efectos de la enfermedad son más leves en personas ya vacunadas, lo cual explica que el 98-99 por ciento de las defunciones por Covid-19 en los Estados Unidos sean en la población no vacunada. En México el problema está más relacionado a la disponibilidad de la vacuna y el suministro ha sido más lento que en otros países que cuentan con producción propia de la vacuna, es por eso que es imperativo que la población se inmunice en cuanto la vacuna esté disponible para su grupo de edad.

Pandemia: del Griego pan “todo” y demos “pueblo”, que afecta a todo el pueblo.

Leer más: Viene limpia en el INE y en el Tribunal

Vacuna: el término vacuna fue acuñado por el médico inglés Edward Jenner, inventor de la vacuna contra la viruela, y deriva del término “Variolae vaccinae” o viruela de las vacas, que fue el virus utilizado por Jenner para fabricar su vacuna contra la viruela humana en 1796, la primera vacuna de la cual se tenga registro en la literatura médica.

Síguenos en