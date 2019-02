Vamos a ver de qué están hechos en esta ocasión. Estarán a prueba en la organización y deportivamente. La región del Évora tendrá en unos meses más, diferentes campeonatos estatales de futbol. Así lo han solicitado a la Asociación Estatal y les ha sido asignado. Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado estarán a la vista de todos. La fiesta del balompié se iniciará en The Rosca City.

Del 11 al 14 de abril próximo, acá en casa se jugará el torneo de la entidad, en la categoría Osos. Angostura será sede de la Juvenil B, del 16 al 19 de mayo. En la categoría Infantil le tocará a Mocoritón Viejo del 23 al 26 de mayo. Y la Juvenil C se jugará acá en The Rosca City, del 13 al 16 de junio venidero. De ahí, -pues- que los comités de futbol en la región tendrán un gran trabajo por realizar. Que los eventos sean lucidos y que sus selecciones sean protagonistas. Que sus instalaciones sean las adecuadas y se encuentren en óptimas condiciones. Y es que el tiempo se va volando, no espera.

Colofón. Y a propósito de chunchas, saxas, nupalis, -traducción- “El ir y venir no es otra cosa que caminar” ¡Ai´si! Pero las fiestas del futbol estatal iniciarán a partir del próximo mes de marzo. El municipio de El Rosario será sede de la categoría Pandas del 28 al 31, y de ahí se deshoja la mazorca. Los nombramientos de los entrenadores para cada selección debe de darse con prontitud. Recuerden que deben de tener su carnet vigente. De otra forma, ni maíz, palomas.