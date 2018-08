A ver quién lo puede sacar del lío en el que se metió

El que no ha iniciado su gobierno y ya necesita de buenos asesores es el presidente electo de Morena, Jesús Estrada Ferreiro, pues resulta que el edil electo metió la ‘pata’ y dijo que la Ley de Paridad de Género es estúpida. Ahora, por esas declaraciones, anda buscando asesores y un buen coordinador de comunicación, porque las críticas le han llovido por todas partes, y a pesar de han pasado los días, su equipo no ha podido parar la polémica. Interesa-dos, favor de llamarle al (667) 755 20 99.En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Munici-pio de Ahome (Japama) andan tras unas palas pa’ dejárselas a la raza del ejido Zapotillo, pa’ que hagan una zanja pegada a las tierras de cultivo y que se desvíe por ahí todo el cochinero que sale de los drenajes tapados y deje de irse a los cultivos. Y es que los de la Japama no tienen pa’ cuándo apersonarse en la comunidad, a pesar de que ya tienen un mes denunciando el lío. Quien tenga las palas, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la Junta, Ernesto Suárez Andujo, al (668) 812 04 04, pa’ que vaya por ellas y las entregue personalmente.Se solicita raza que sea buena pa’ inventar excusas diferentes cada día, esto para que el director de Desarrollo Económico en Guasave tenga algo qué decir referente a la tardanza en la remodelación del Mercado Municipal, que por una u otra cosa sigue sin realizarse, y a la administración le queda bien poco tiempo. Si tiene ese don, échale la llamada al ‘chaca’, Álvaro González, al teléfono (687) 871 03 80. Se te gratificará por salvarle el pellejo.Se solicitan albañiles y material de construcción para la rehabilitación de la infraestructura del canal del Módulo de Riego 74-2, que va de Tamazula a La Escalera, en Salvador Alvarado, ya que hay áreas en los sifones donde el piso está todo ondulado, y pareciera que en cualquier rato se cae. Si sabes dónde conseguir el material y unos chalanes, márcale al ‘presi’ del Módulo, Samuel López, al (673) 732 66 70.¿Tiene usted una panga o varios flotantes? Si es así, quizá es su oportunidad de hacer negocio, pues en lo que el Gobierno del Estado decide invertir en la solución definitiva, la zona hotelera continúa inundándose debido a las lluvias. Si le interesa, puede llamar al ‘secre’ de Turismo, Marco Antonio García, quien ha pasado la vergüenza por la cantidad de visitantes que han quedado varados en calles anegadas durante las lluvias por el deficiente sistema pluvial. Háblele al (669) 915 66 00.