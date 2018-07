A viajar con precaución

La temporada de vacaciones de verano es también una de las épocas cuando más suceden accidentes carreteros debido a la afluencia vehicular. Las autoridades de Protección Civil en el estado pusieron en marcha el programa vial Viaja Seguro, a través del cual buscan concientizar a los vacacionistas sobre los riesgos que corren al no tomar en cuenta las medidas necesarias para salvaguardar su bienestar y el de sus compañeros de viaje.Es importante recordar a la población que, bajo cualquier contingencia, siempre debe tener a la mano un teléfono celular con carga suficiente para dar aviso y pedir ayuda en caso de así requerirlo. Para cualquier tipo de ayuda, puede comunicarse al teléfono de emergencia 911, donde lo asesorarán y le prestarán el servicio que requiera.Si usted es de los que acostumbra viajar en auto propio, no olvide llevar su unidad días antes con el mecánico para que este le brinde información del estado en que se encuentra su carro, así evita también gastos sorpresivos en ciudades que no conoce generados por algún desperfecto. Recuerde también que el uso del cinturón de seguridad salva muchas vidas.