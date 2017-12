A vigilar la venta de cohetes en la capirucha

El Ayuntamiento de Culiacán, a través de Inspección y Vigilancia, busca a raza para chambear en estos días de Navidad y Año Nuevo en vigilar todos los sectores de la capirucha y evitar la venta ilegal de cohetes con los que en años pasados personas han salido lesionadas y hasta algunos han cobrado vidas a causa de los artefactos explosivos, ya que los inspectores con lo que se cuentan no se dan abasto. Interesados en la chamba, favor de comunicarse con el chaca de Inspección y Vigilancia, Saúl Piña, al teléfono 715-9263.



> Ni sus luces

A quien no pueden encontrar en su oficina es al director del Instituto Municipal de la Juventud en Mocorito, Fernando Antonio Jiménez, dice la plebada que ya les ha tocado ir y no está. Debería de activar su GPS a ver si por ahí lo localizan, o como última opción que publique en Facebook dónde anda. Para quien le interese a la brevedad encontrarlo le puede marcar al teléfono 6737350986.



> En busca de corazones altruistas

Ahora que con la celebración de Navidad los corazones se ablandan, la Alianza de Transporte Urbano en Guasave le hace la llamada a la ciudadanía a que donen unos pesitos para dejar los camiones al cien y así las quejas por el mal estado de las unidades paren. Si te interesa ser de los donadores, solo tienes que echarle el llamado al chaca de la Alianza, Gregorio López, al teléfono 872 76 06 y alguien acudirá por tu donativo.



> Chamba de supervisor

Se busca una persona para el área de supervisión en vías ferroviarias, la tarea más importante que van a tener que hacer es checar que los automovilistas se pongan buzos al cruzar las vías. Ya entrando el año se les va a dar la chamba de supervisar que la empresa Semex S.A. de C.V. instale la señalización y las plumas ferroviarias. Cualquier interesado puede comunicarse con el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, al teléfono 915-80-00, quien tiene la esperanza de que ahora sí le cumplan.



> Calles destrozadas

Urgen chalanes que se quieran aventar el jale de arreglar banquetas y calles de la ciudad de Los Mochis, ya que no hay banqueta que no tenga algún desperfecto en donde la gente va a azotar cuantiosas veces y nadie hace nada por reparar las banquetas o vialidades que se encuentran en pésimo estado. Todo interesado en la chamba favor de echarle el fonazo a Josué Jacinto Sánchez Ruelas, ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos, al (668) 816 5006, para que lo contrate de inmediato.