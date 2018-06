¡A vigilar las próximas elecciones electorales!

¡Atención, señores! Urge un vigilante para que esté atento desde este lunes hasta el 1 de julio, a fin de que busque garantizar que los partidos y ciudadanos no hagan mal uso de la lista nominal. Quienes estén interesados en ello, podrán pedirle información a Karla Gabriela Peraza, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), quien ayer hizo un llamado para que no se registren las prácticas de siempre. Si estás interesado en la chamba, llama al teléfono (667) 715 22 89. Recuerda que no es solo votar, sino también hacer que tu voto cuente, así que vuélvete un vigilante.El departamento de Servicios Públicos en Guasave busca raza con trocas grandes que quieran ganarse unos pesitos extras, lo que tienen que hacer es recolectar la basura en las zonas en donde el camión recolector de plano no llega, pues la raza se ‘encabrita’ por el cochinero.Si te interesa el trabajo, échale la llamada al ‘chaca’ de dicho departamento, Iván Roberto Gálvez, al teléfono (687) 872 53 94.Se solicitan los servicios de un detective privado para que se dedique a investigar qué funcionarios del Ayuntamiento de Mocorito se van a hacer campaña en horas de trabajo, pues según el regidor José López Lozolla, menciona a dos que han caído en esta acción, por lo que asegura que habrá consecuencias si no se aplacan. Si te interesa la chamba, comunícate con el edil al (673) 735 02 92.En la ciudad de El Rosario abundan los terrenos baldíos que en esta temporada de lluvias se convierten en enormes criaderos del mosco transmisor del dengue. Las autoridades de Salud han externado su preocupación por esta situación, y ya solicitaron el apoyo del Ayuntamiento para que intervenga, pues son ellos quienes conocen a los propietarios de los terrenos. Al respecto, el director de Ecología Municipal del Pueblo Mágico, Pedro Zambrano Corona, sostiene que es un problema añejo y que algunas personas se resisten en limpiarlos, pues son lotes en venta y constantemente cambian de dueño. Así que si usted sabe dónde se ubican estos espacios que representan un peligro para las familias, no dude en hablarle al director de Ecología al teléfono (694) 952 0410, quien a través del diálogo o la multa, hará que sean limpiados.Urgen unos sueritos pa’ l director general de Servicios Públicos Municipales, Mario Augusto Monreal Loera, para que tenga más energía él y sus empleados porque la ciudad está llena de basura. Incluso ahora que Los Mochis está en el desafío We Love Cities, brigadas de jóvenes se han dado a la tarea de limpiar. Si usted sabe dónde se pueden encontrar estas agüitas, favor de echarle el fonazo a Monreal Loera, al (668) 8164009.