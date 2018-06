Estamos en la recta final de una decisión histórica. El próximo domingo, millones de mexicanos decidiremos hacia dónde queremos ir. Cada seis años tenemos esta oportunidad y es preciso señalar algunas circunstancias favorables al respecto.A diferencia de otros países hermanos de América Latina, nosotros en los últimos 50 años hemos podido ejercer nuestro derecho al voto en un clima de paz, sin guerra civil o sin la imposición militar y eso, de entrada, siempre es una buena noticia. En ese mismo periodo hemos pagado al contado el costo de la alternancia política, pero por fortuna, el país no se ha paralizado o despeñado en el barranco de la anarquía.Hemos superado crisis brutales como la del 82 o la del 95 y nos hemos levantado casi al borde del knock-out pero victoriosos al fin. Enojados, contentos, desesperados o atentos, pero a querer y no, la inteligencia social nos ha servido mucho en este lento caminar de una democracia joven e imperfecta como la nuestra pero democracia al fin.Una de las mayores ganancias de todo este periodo crucial del país ha sido el que el proceso educativo no se ha detenido; con defectos, vicios e inercia, la educación mexicana sigue avanzando, sigue fortaleciéndose, sigue beneficiando a más niños y a más jóvenes, y eso es siempre una excelente oportunidad para cualquiera porque nos permite cultivar la esperanza de que este país si tiene remedio. Poder elegir, poder votar, poder seleccionar es una de las mayores libertades humanas que, como adultos, todavía podemos disfrutar… hagámoslo.