AARFS celebra el Día del Agricultor

Hoy 15 de mayo, santoral de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, nuestra Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, celebra el Día del Agricultor. Por lo que felicitamos a todos nuestros socios y productores del sector agrícola, por su gran labor en labrar y hacer producir la tierra, tarea solo de valientes. ¡Muchas felicidades y enhorabuena!

• Una vez iniciadas las trillas de maíz en los valles del Fuerte y El Carrizo, el Grupo GOTER en coordinación con AARFS A. C. y productores socios, continúan con los operativos de vigilancia en las parcelas de maíz con el objetivo de contrarrestar el robo hormiga, así como también identificar máquinas desgranadoras y puntos de compra-venta clandestinas. Cabe señalar que estos operativos anuales han tenido excelentes resultados debido al gran apoyo de las fuerzas municipales de seguridad del municipio de Ahome, brindando protección y respaldo a los predios agrícolas. Invitamos a los productores socios que señalen dónde operan máquinas desgranadoras y puntos de compra-venta de maíz a nuestra área de Estrategias Agrícolas al teléfono (668) 8124396, para que sean inspeccionados por las autoridades correspondientes.

• El mercado internacional del maíz finalizó la semana con pérdidas. Esto por toma de utilidades y por la expectativa de buen clima en EUA que permitirá un avance rápido en la siembra. El día de mañana el mercado estará en espera del reporte de condición de cultivos publicado por el USDA donde se mostrará el avance en la siembra. El reporte de oferta y demanda publicado el día jueves estimó la producción de maíz para el nuevo ciclo 2022/2023 en 1,180.72 millones de toneladas vs 1,251.62 millones de toneladas proyectadas del ciclo 2021/2022. Los inventarios a nivel mundial para el ciclo 2022/2023, los estimó en 305.13 millones de tons. vs 309.39 millones de tons. proyectadas del ciclo 2021/2022. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, más bases (49 dls.), es de 356.56 dls./ton.

• En el caso del trigo, el mercado cerró la semana con ganancias. La incertidumbre que existe sobre si el trigo de invierno alcanzará los rendimientos que estimó el USDA, ya que el clima sigue siendo seco y le da soporte al mercado. Sumando los bajos inventarios a nivel mundial y de EUA, el reporte de oferta y demanda mostró una disminución en la producción de EUA, hablando de 44.79 millones de tons. para el ciclo 2021/2022 vs 49.75 millones del ciclo 2020/2021. Para la producción mundial estimó para el ciclo 2022/2023 en 774.83 millones de tons. vs 779.29 millones del ciclo 2021/2022. Los inventarios a nivel mundial se estiman en 267.02 millones de tons. para el ciclo 2022/2023 vs 279.72 millones del ciclo 2021/2022. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, más bases (35 dls.), es de 467.66 dls./ton.

• El mercado de frijol, con datos que reporta el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, el precio que se cotizó para esta semana en las principales centrales de abastos fue de $ 25.00/kg. en Guadalajara y $ 29.00/kg. en DF Iztapalapa.