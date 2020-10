AARFS comparte algunas recomendaciones para el uso y cuidado de agua de riego agrícola

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A. C.

Con el objetivo de promover las buenas prácticas agrícolas, así como impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura en nuestra región, AARFS A. C. convoca a todos los productores agrícolas a hacer buen uso y manejo del agua en sus riegos. El uso eficiente, controlado y flexible del agua es esencial para mejorar las actividades agronómicas y emplear de forma justa este vital recurso, monitoreando y cuidando la eficiencia en la irrigación de sus cultivos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es indispensable preservar el abastecimiento de agua para los próximos ciclos agrícolas, pues nuestra región sufre ya las consecuencias del cambio climático como la falta de lluvia y calor excesivo. Por esta razón, compartimos las siguientes recomendaciones para el uso y cuidado de agua de riego agrícola: tener el suelo en condiciones aptas para su riego; tener los “regaderos” del predio limpios y en buenas condiciones; hacer “tiradas” cortas de surcos; tamaño adecuado de “pipas” para hacer el riego más eficiente; realizar el riego de manera ininterrumpida; vigilar continuamente el riego; monitorear el tiempo de riego en cada lote para evitar desperdicios de agua; administrar las tareas de los regadores y evitar el riego de varios predios al mismo tiempo. ¡Cuida tu agua de riego, el futuro del campo depende de ti!



• El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) en coordinación las Plataformas de Investigación de Agricultura Sustentable del estado, invitan a técnicos y productores de maíz a la videoconferencia “Agricultura sustentable en Sinaloa, propuestas prácticas”, donde se compartirán experiencias y resultados de los diferentes ensayos que se han establecido en los últimos años. La primera fecha será el próximo martes 27 a cargo de la Plataforma de la AARSP de Guasave, y la segunda fecha será el jueves 29 de octubre a cargo de AARFS A. C. de Los Mochis, ambas conferencias de 10:00 a 12:00 horas. La transmisión de la conferencia será a través de la página de Facebook: HubPacíficoNorteCIMMYT y en YouTube: ACCIMMYT.



• Les recordamos a nuestros productores socios que AARFS A. C. pone a disposición diversos equipos agrícolas como sembradoras de precisión para mínima labranza, fertilizadora tipo pesada, aspersora, strip till y desvaradora, los cuales integran la Central de Maquinaria Especializada de esta Asociación de Agricultores, como parte de la promoción de métodos alternativos de producción de cultivos para reducir tiempo y costos en la preparación de las tierras, conservar mejor los suelos, entre otros beneficios. Para mayor información, favor de comunicarse al Depto. de Estrategias Agrícolas al número (668) 812-4396, donde con gusto se atenderá su solicitud.



• Continuando con las actividades de inicio de temporada, AARFS A. C. ofrece gran variedad de productos para el desarrollo óptimo de sus cultivos, como artículos de ferretería agrícola e insumos como diésel bajo en azufre, agroquímicos, fertilizantes líquidos, granulados y mezclas, asimismo, contamos con fertilizantes orgánicos como humus y lixiviado de lombriz, semilla de maíz blanco de las marcas Dekalb, Pioneer, Asgrow y Aspros disponibles en todas nuestras sucursales, además de semilla para siembra de trigo panificable de las variedades Norman y Glenn categoría Certificada por parte del SNICS. Por lo anterior los invitamos a visitar nuestra ferretería matriz, y nuestro taller mecánico con los servicios de afinación y cambio de aceite, en este último servicio la sanitización con ozono de su auto se incluye gratis. Para mayor información no dude en contactarnos al teléfono (668) 812-3349 y/o visitar nuestras sucursales y oficina matriz, donde con gusto lo atenderemos.



• Al corte del mes de septiembre de 2020, este año se han embarcado un total de 875 mil toneladas de maíz por el puerto de Topolobampo, de las cuales 148 mil han sido para mercado nacional y 727 mil de exportación, siendo Venezuela el principal país importador, representando el 58 % de su volumen, seguido del continente africano, al cual se ha dirigido el 17 %. Es importante señalar que el año pasado se embarcaron un total de 1 millón 74 mil toneladas a través de este puerto. El precio del maíz sigue su tendencia alcista cerrando la semana en 165 dólares/ton., este aumento se le puede adjudicar a la alta demanda de grano de china en las últimas semanas. Tomando en cuenta el precio de contrato Julio 2021, si las bases fueran igual que el año pasado de 32 dólares y considerando el tipo de cambio actual de 20.92, el precio pagado al productor sería de 4 mil 121 pesos MXN.