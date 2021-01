AARFS comparte recomendaciones para el ahorro de agua en el campo

Actualmente el sistema de presas del estado de Sinaloa mantiene un almacenamiento bajo de agua de 5,166 mm3, significando una reducción de 54% comparado con los 11,224 mm3 que se tenían acumulados el año pasado a la misma fecha, mientras que las tres presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, al día de hoy almacenan 2,040 mm3, con un decremento de 64% comparado con los 5,645 mm3 del año pasado a la misma fecha.

Es importante señalar en el pasado ciclo primavera-verano 2020 en el Valle del Fuerte se sembraron 13,493 has. de sorgo y 9,966 has. de maíz, superficie que este próximo ciclo P-V 2021 no podrá repetirse a pesar de que algunos módulos están implementando programas de rescate de agua de drenes y pozos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por lo anterior, AARFS A.C. hace un llamado a todos los productores agrícolas de la región a implementar con celeridad las medidas necesarias para preservar nuestra valiosa agua, vital recurso natural, en especial ahora que nuestras presas del norte de Sinaloa se encuentran en bajos porcentajes.

Te compartimos algunas recomendaciones para implementar en el cuidado de tu campo: ahorro de agua, regaderos limpios y en buenas condiciones, tiradas cortas y adecuadas de surcos, tamaño adecuado de pipas, supervisión del riego, riego ininterrumpido, trabajo eficiente de regadores. ¡Cuida tu agua de riego, el futuro del campo depende de ti!

También puedes ayudar desde casa, implementado duchas cortas de menos de 5 minutos, reciclaje de agua para riego en jardín, evitar desperdicios, implementar sistema de temporizador para bomba presurizadora, carga completa en lavadora. ¡Cuida tu agua en casa, el futuro de nuestra agua depende de ti!

El Fondo de Aseguramiento Agrícola de AARFS se constituyó hace 20 años con el objetivo de responder a la demanda de los productores socios, así como contar con una estructura de aseguramiento y protección de las inversiones agrícolas, de forma eficiente, confiable y responsable. Ahora cuenta con el servicio de aseguramiento para cultivo de maíz en el Valle del Carrizo correspondiente para este ciclo O-I 2020/21, ofreciendo protección ante los siguientes riesgos: climatológicos (exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, inundación, granizo, incendio, huracán, ciclón, tornado y tromba, ondas cálidas y falta de piso para cosechar); biológicos (enfermedades, plagas y depredadores); y antes de la nacencia (taponamiento y no nacencia). Es importante señalar que las solicitudes de aseguramiento de cultivo de maíz deberán tener como fecha límite de siembra el 15 de enero de 2021. ¡Proteja el valor de su cultivo contratando a tiempo su seguro agrícola! Llame al (668) 817-2756 para más información.

En AARFS A.C. contamos con un nuevo programa de comercialización de sorgo de exportación, dentro del cual ofrecemos un precio mínimo garantizado de 4,200 pesos MXN por tonelada, a liquidarse en un solo pago.

Es de suma importancia que antes de iniciar su siembra de sorgo para el ciclo otoño-invierno 2020/2021, así como primavera-verano 2021, realice su registro en nuestro programa de contratación del departamento de comercialización.

Para más información, favor de llamar a los teléfonos (668) 815-4447, 812-1607 o 812-0071, de dicha área.

Hacemos un llamado a todos los productores agrícolas que estén interesados en formar parte de esta Asociación de Agricultores, a que realicen su solicitud de registro para socios de nuevo ingreso, en el Departamento de Estrategias Agrícolas, con fecha límite del 23 de enero de 2021 y/o favor de comunicarse al teléfono 6688-124396 para mayor información.

Los precios del frijol azufrado han demostrado una tendencia alcista comparada con los ciclos pasados. De acuerdo al Sistema de Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), la primera semana de enero de este año el frijol azufrado origen Sinaloa con destino a la central de abastos de Guadalajara se encontró en los niveles de $48 MXN/kg, precio por encima de los ciclos pasados que en estas fechas se encontraba en niveles de $22, $30 y $34 MXN/kg en los años 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Hasta este momento se tiene registro de siembra de alrededor de 65 mil hectáreas de frijol en el estado de Sinaloa, por debajo de las 70 mil programadas y las condiciones del mercado en el país son muy buenas, ya que no hay grano en inventario. Es por esto por lo que, si el clima se muestra favorable y no ocasiona daños en los cultivos, la expectativa es que se podrá tener un buen ciclo.

El precio internacional de maíz sigue su tendencia alcista, el contrato futuro julio/21 cerró la semana en $194.77 dólares por tonelada, si consideramos bases iguales que el año pasado de $32 USD, con un tipo de cambio FIX actual de $19.97, da como resultado un precio de $4,529 MXN por tonelada.