AARFS continúa registro para trámite de incentivo de maíz

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, AC

AARFS AC les recuerda que recientemente abrió un programa de compra de maíz ciclo primavera-verano, ofertando un precio neto de 3,750 pesos por tonelada, con liquidez en un periodo no mayor a 24 horas. Cabe mencionar que para poder realizar esta negociación es necesario contar con la siguiente documentación, en cuanto a personas físicas: copia de INE, carátula de estado de cuenta bancario, cédula fiscal; personas morales: requisitos anteriores, acta constitutiva de la empresa y poder notarial del representante legal. Para más información, por favor, llame al área de comercialización al 812-3349 o bien, puede usted presentarse en oficinas con ubicación en Zaragoza esquina L. Cárdenas, centro, Los Mochis, Sinaloa.



• En relación al programa de recepción de cosecha de maíz ciclo otoño-invierno 2019-2020 de AARFS AC se muestra un avance de acopio sobre el volumen total proyectado del 98%, sumando 208,230 tons. de maíz distribuidas de la siguiente manera: en Unidad de Servicios (UDES) Jiquilpan registra 141,758 tons., El Globo 36,429 tons., Corerepe 10,283 tons., La Despensa 9,942 tons. y Estación Francisco 9,818 tons. Actualmente UDES Jiquilpan y El Globo siguen recibiendo maíz, los cuales se encuentran al 86% y 76% de su capacidad de almacenamiento respectivamente. En lo que respecta al volumen acopiado de 208,230 tons. de maíz, la asociación registra un avance de liquidación de cosechas de 193,420 mil toneladas, es decir, un 92%.



• Estimado, socio/productor, le informamos que el departamento de comercialización de AARFS AC continúa con el registro de productores para el trámite de incentivo de maíz de 359.69 pesos por tonelada del programa de Precios de Garantía de SEGALMEX, el registro se lleva a cabo por medio de citas previamente agendadas, con el fin de tomar las precauciones necesarias debido a la contingencia y por disposición oficial de la Secretaría de Salud. Para las personas físicas o morales, es imprescindible presentarse con firma electrónica actualizada para realizar la facturación correspondiente, por lo que recomendamos actualizar sus datos para evitar contratiempos. Por lo tanto, lo invitamos a comunicarse al teléfono 812-3349 para agendar su cita.



• Se informa a productores y técnicos agrícolas que la empresa de software LUXELARE, enfocada en tecnologías aplicada a la agricultura a través de su plataforma CAPTUM la cual permite monitorear de manera satelital cualquier parcela, analizar su rendimiento y buscar incrementar la rentabilidad agrícola de manera sustentable, llevará a cabo del día martes 28 hasta el viernes 31 de julio, de 4:00 a 6:00 p.m. un diplomado virtual en Agricultura Digital con temas de interpretación de datos y toma de decisiones basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Será de modalidad gratuita y se transmitirá en línea. Para su registro es indispensable hacerlo antes del 28 de Julio comunicándose al número (6681) 690090, o acceder en www.facebook.com/luxelare.



• La Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (AHIFORES, A.C.) invita a todos los exportadores agrícolas al curso de “Derechos Laborales del T-MEC para el Sector Agrícola” el próximo miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 a.m., dirigido para productores, personal de responsabilidad social, recursos humanos, etc.. Dicho curso se impartirá de manera gratuita y virtual. Para mayor información comunicarse al teléfono (644) 414 3856 y/o correo electrónico aphym@prodigy.net.mx



• De acuerdo al servicio meteorológico nacional, se estiman cielos medio nublado a nublado, así como lluvias puntuales durante los próximos días en Sinaloa, por lo que, con la llegada de esta temporada de lluvias a nuestro estado, se recomienda la siembra de Sesbania, cultivo con altas capacidades de fijación de nitrógeno en el suelo, el cual sirve como regulador de temperatura y promueve tanto micro como macro biología, así como la producción de materia orgánica en el suelo. Es altamente recomendable su siembra después de las primeras lluvias, ya que su manejo agronómico es casi nulo y de muy bajos costos de producción. Es por esto que, con el propósito de promover las prácticas agro sustentables y ofrecer a los productores una alternativa de rotación de cultivo, AARFS AC pone a su disposición esta semilla, lo invitamos a llamar al teléfono (668) 812-6854 correspondiente al área de ventas para apartar su semilla y/o solicitar más información.