AARFS cuenta con nuevo programa de comercialización de sorgo de exportación

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A. C.

Informamos a todos los productores que contamos con un nuevo programa de comercialización de sorgo de exportación, con un precio mínimo garantizado de 4 mil 200 pesos MXN por tonelada, liquidándose en un solo pago. Es muy importante que ANTES de iniciar su siembra de sorgo ciclo otoño-invierno 2020/2021 y/o primavera-verano 2021, se registre en nuestro programa de contratación de AARFS A. C. Para más información, favor de llamar a los teléfonos (668) 815-4447, 812-1607, 812-0071 del área de comercialización. Cabe mencionar que contamos con semilla de sorgo para siembra de la más alta calidad y de las siguientes variedades: Croplan 8240, DKS 26 y Níquel, por lo que lo invitamos a visitar nuestra ferretería matriz y sucursales.



• De acuerdo a los avances de pagos del Programa de Precios de Garantía de Maíz ciclo otoño-invierno 2019/20 para Sinaloa, AARFS A. C. a través de su área de comercialización registró en la temporada 480 productores, encontrándose en estatus positivo 318 personas físicas, de las cuales 262 ya recibieron el incentivo, mientras que 122 personas morales también tienen estatus positivo donde solamente 38 productores han recibido el pago de 359.69 pesos por tonelada. Se espera que Segalmex siga avanzando con los pagos de todos aquellos productores pendientes con estatus positivo. Para mayor información favor de comunicarse al teléfono (668) 812-3349 a esta área.



• De acuerdo a los avances de siembra de hortalizas elaborados por AARFS A. C., al 15 de diciembre de 2020 se han establecido 4 mil 57 hectáreas, de las cuales el 86 % es campo abierto y el resto bajo agricultura protegida. Cabe destacar que el año pasado se registraron solamente 3 mil 470 has. en toda la temporada dentro de la jurisdicción de esta asociación. Actualmente, algunas legumbres se encuentran en etapa de corte, en una superficie establecida de maíz dulce con mil 353 hectáreas, calabacitas 585, chiles 583, tomate 472, ejotes 350 y calabazas duras 289. En lo que respecta al mercado de hortalizas, a la fecha se han exportado 8 mil 76 toneladas y en mercado nacional 934 toneladas embarcadas.



• Al corte del mes de noviembre de 2020, este año se han embarcado un total de 1 millón 107 mil 183 toneladas de maíz por el puerto de Topolobampo, de las cuales 221 mil han sido para mercado nacional y 886 mil de exportación, siendo Venezuela el principal país importador, representando el 65 % de su volumen, seguido del continente africano, al cual se ha dirigido el 14 %. Es importante señalar que el año pasado se embarcaron un total de 1 millón 74 mil toneladas a través de este puerto. Respecto al precio internacional del grano, mostró una tendencia alcista esta semana con 6 jornadas consecutivas al alza, el contrato futuro julio/21 cerró esta semana en 173.12 dólares por tonelada, precio más alto en más de un año, donde si consideramos bases iguales que el año pasado de 32 dólares, con un tipo de cambio FIX actual de 19.95 pesos, da como resultado un precio de 4 mil 092 pesos MXN por tonelada. El pasado lunes, funcionarios de Segalmex y la Sader anunciaron una intención de bases para la comercialización de maíz de 41 dólares por tonelada, la cual no se ha oficializado y se sigue negociando, de definirse en ese monto, serían 9 dólares más de lo que se estableció el ciclo anterior.



• A todos nuestros socios y productores: AARFS A. C., se les recuerda que ya está disponible el registro de solicitud para socios de nuevo ingreso con fecha límite del 23 de enero de 2021, a todos los interesados se les extiende una cordial invitación a visitar el Departamento de Estrategias Agrícolas y/o comunicarse al teléfono 6688-124396 para mayor información.



• AARFS A. C. les extiende los más sinceros deseos en estas fechas decembrinas, esperando que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en compañía de sus familiares y seres queridos, que este 2021 venga lleno de nuevas oportunidades y mucho éxito. ¡Enhorabuena!