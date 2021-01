AARFS invita a asegurar los cultivos de maíz en el Valle del Carrizo

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A. C.

El Fondo de Aseguramiento Agrícola AARFS tiene para usted el servicio de aseguramiento para cultivo de maíz en el Valle del Carrizo correspondiente al ciclo O-I 2020/21, ofreciendo protección ante los siguientes riesgos: Climatológicos (exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, inundación, granizo, incendio, huracán, ciclón, tornado y tromba, ondas cálidas y falta de piso para cosechar); Biológicos (enfermedades, plagas y depredadores); y Antes de la nacencia (taponamiento y no nacencia). Para mayor información lo invitamos a que se comuniquen al teléfono (668) 817-2756, donde con gusto se le atenderá.



• A todos los productores agrícolas, les informamos que en AARFS A. C. contamos con un nuevo programa de comercialización de sorgo de exportación, con un precio mínimo garantizado de 4 mil 200 pesos MXN por tonelada, liquidándose en un solo pago. Es muy importante que ANTES de iniciar su siembra de sorgo ciclo otoño-invierno 2020/2021 y/o primavera-verano 2021, se registre en nuestro programa de contratación en nuestro departamento de comercialización. Para más información, favor de llamar a los teléfonos (668) 815-4447, 812-1607, 812-0071 de dicha área. Además, es preciso mencionar que contamos con semilla de sorgo para siembra de la más alta calidad y de las siguientes variedades: Croplan 8240, DKS 26 y Níquel, por lo que lo invitamos a visitar nuestra ferretería matriz y sucursales.



• Actualmente las tres presas regionales en su conjunto almacenan 2 mil 142 mm3 de agua que equivalen al 33 % de su capacidad de conservación, mientras que el año pasado a la misma fecha estaban al 89 % de su capacidad con 5 mil 708 mm3. Por lo anterior, AARFS A. C. hace un llamado a todos los productores agrícolas a tomar las medidas necesarias para preservar nuestra agua, valioso recurso natural, ya que las presas del norte de Sinaloa se encuentran en bajos porcentajes, por lo que estamos recomendando las siguientes acciones para el uso y cuidado del agua de riego: suelo en condiciones aptas para su riego, antes de aplicar el riego pre-siembra; “regaderos” del predio limpios y en buenas condiciones; “tiradas” cortas de surcos; tamaño adecuado de “pipas” para un riego más eficiente; regar de manera ininterrumpida; monitoreo continuo del riego; vigilar el tiempo de riego en cada lote para evitar desperdicios de agua; administrar las tareas de los regadores y evitar el riego de varios predios al mismo tiempo. Cuida tu agua de riego ¡El futuro del campo depende de ti!



• Por lo anterior, AARFS A. C. sigue promoviendo prácticas agrícolas sustentables, poniendo a disposición de sus productores socios diversos equipos agrícolas como sembradoras de precisión para mínima labranza, fertilizadora tipo pesada, aspersora, strip till y desvaradora, los cuales integran la Central de Maquinaria Especializada de esta Asociación de Agricultores, como parte de la promoción de métodos alternativos de producción de cultivos para reducir tiempo y costos en la preparación de las tierras, conservar mejor los suelos, entre otros beneficios. Para mayor información, favor de comunicarse al Depto. de Estrategias Agrícolas al número (668) 812-4396, donde con gusto se atenderá su solicitud.



• El precio del maíz mantiene su tendencia alcista, al jueves 31 de diciembre cumplió 14 jornadas consecutivas al alza, cotizando en la Bolsa de Chicago en su nivel más alto desde hace más de 6 años, esta tendencia ha sido multifactorial, como la fuerte demanda de granos por parte China para consumo pecuario, pero principalmente por el panorama en Sudamérica, ya que el día miércoles 30 de diciembre el Gobierno Argentino decretó la suspensión de permisos de exportación de maíz hasta el 1 de marzo de 2021, que es cuando inicia la campaña 2020/21 del cereal, por lo cual alrededor de 4.3 millones anteriormente previstas para exportación ahora serán para consumo interno, asegurando el abastecimiento de maíz para el sector industrial, aunando que el mal clima en la región ha causado estrés en el cultivo, ya que la Bolsa de Granos de Buenos Aires determinó que solo el 17 % tiene una calificación de bueno a excelente, cabe recalcar que Argentina es el tercer mayor exportador de maíz en el mundo.



• Al cierre de esta semana, el contrato futuro julio/21 se encontraba en 189.07 dólares por tonelada, si consideramos bases iguales que el año pasado de 32 USD, con un tipo de cambio FIX actual de 19.91 pesos, da como resultado un precio de 4 mil 401 MXN por tonelada.

AARFS A. C. hace un atento recordatorio a los interesados en formar parte del organismo a que se acerquen a hacer su registro de solicitud para socios de nuevo ingreso, los interesados favor de acudir al Departamento de Estrategias Agrícolas antes del 23 de enero de 2021 y/o comunicarse al teléfono 6688-124396 para mayor información.