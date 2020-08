AARFS participará en Foro Virtual “Ciencia aplicada, agricultura sustentable una apuesta por el futuro”

BOLETÍn INFORMATIVO DE AARFS, A.C.

Seguimos invitando a los productores que entregaron sus cosechas de maíz a que se registren para el trámite de incentivos de maíz de $359.69 pesos por tonelada del programa de Precios de Garantía de Segalmex, cabe mencionar que al día de hoy el área de comercialización de AARFS A.C. registra un avance del 80 % de productores inscritos para este apoyo, por lo que si aún no han realizado su trámite, es importante que llame al teléfono 812-3349 para concertar su cita y realizar dicho trámite. En cuanto al avance de dispersión de apoyos de Segalmex a nuestros productores registrados solamente se lleva un 14 %. Asimismo, le recordamos que es necesario que las personas físicas o morales cuenten con su firma electrónica actualizada para facturación, por lo que recomendamos actualizar sus datos y así evitar contratiempos.



• Dentro del marco de la divulgación de programas agro sustentables que se enfoquen principalmente en la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas en la zona Noroeste de México, el Cimmyt a través del HUB Pacífico Norte realizará el 27 de agosto de 2020 el Foro Virtual “Ciencia aplicada, agricultura sustentable una apuesta por el futuro” en donde AARFS A.C estará participando con el tema “Métodos de mínima labranza en el cultivo de maíz”. Además, participarán otras plataformas de investigación con temas como el uso del sensor Green Seeker, reducción de costos de producción, variedades de maíz azul, métodos de siembra en temporal, entre otros. Este evento será a partir de las 10:00 a.m. (hora Sinaloa) y se estará transmitiendo a través de redes sociales de Cimmyt como Facebook Live y YouTube.



• Amocali A.C. en coordinación con AARFS A.C. invitan a técnicos, personal de campo, responsables del manejo de plaguicidas y formulaciones químicas tóxicas, así como empresas y organismos vinculados con el Programa Campo Limpio”, a participar en el Webinar Gratuito Manejo Seguro de Envases Vacíos de Agroquímicos que se impartirá este jueves 20 de agosto a partir de las 3:00 p.m. Como parte de esta capacitación se aplicará una evaluación y se entregará un certificado con validez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para registrarse, es necesario acceder al sitio www.campolimpio.org.mx, o bien enviar correo a estrategiasagricolas@aarfs.org, para mayores informes favor de llamar al 6688-124-396.



• En esta etapa de descanso de los suelos agrícolas, les recomendamos el cultivo de sesbania, leguminosa de rápido establecimiento y crecimiento temprano, esta hierba se adapta fácilmente a cualquier tipo de suelo y contiene altas cantidades de nutrientes para los mismos, siendo capaz de fijar hasta 80 unidades nitrógeno/ha. Esta planta suele utilizarse como alternativa de rotación de cultivo en maíz, trigo y frijol, sus hojas son una excelente fuente de proteína para ganado, y produce una ligera madera para leña, además de reducir malezas, regula la temperatura, así como el Ph de los suelos, produce materia orgánica y aumenta el inoculo de bacterias rhizobium. Lo invitamos a comunicarse al teléfono (668) 812-6854 de AARFS A.C. para solicitar más información.



• Eleven Rivers Growers invita a los exportadores de hortalizas al Webinar “Control de contingencia del virus rugoso (ToBRVF)” presentado Grupo Rosmar, empresa especializada en soluciones de Sanidad, Inocuidad y Biotecnología de la industria agroalimentaria, donde se abordarán temas de detección y prevención de este virus que en los últimos ciclos agrícolas ha ocasionado mermas en algunos cultivos de tomate y chiles bell pepper. La videoconferencia será por Zoom el próximo miércoles 19 de agosto de 10:00 a 11:00 horas. Para mayor información favor de comunicarse al número 667 7129350 o al correo info@elevenrivers.org.



• AARFS A.C. pone a su disposición insumos agrícolas de la más alta calidad, contamos con gran variedad de artículos de ferretería agrícola y para el hogar u oficina, agroquímicos, fertilizantes líquidos y granulados, así como también fertilizantes orgánicos en presentaciones como humus y lixiviado de lombriz, contamos con semilla para siembra de las mejores marcas y para diversidad de cultivos, además contamos con taller de servicio automotriz en nuestra ferretería matriz, con el objetivo de brindar el mejor de los beneficios a todos nuestros socios y productores. Por favor no dude en contactar a los números 812-3349 y/o 812-6854 para mayores informes. Calidad, compromiso y confianza, son valores que nos caracterizan.