AARFS recibe premio "Mejor Talento, Mejor Empresa"

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A.C.

El Ing. Marte Vega Román, presidente de AARFS A.C. recibió el reconocimiento “Mejor Talento, Mejor Empresa” por parte de la Universidad Tec Milenio. Este distintivo reconoce a las empresas que constantemente impulsan el crecimiento y desarrollo de sus colaboradores por medio de programas de capacitación y/o becas de estudio. Parte de los objetivos de este organismo agrícola es el de impulsar el desarrollo constante del talento y conocimiento de sus colaboradores, y de esta manera, brindar un mejor servicio a nuestros socios gracias a la unidad, integridad, confianza e innovación, valores que caracterizan a esta Asociación. ¡Enhorabuena!



• En el marco de 60va. Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, este martes 08 de diciembre se llevará a cabo el seminario Agro Finlandia-México, en el que nuestro país intercambiará experiencias del sector agropecuario con la República de Finlandia, la cual es referente de trazabilidad, inocuidad y desarrollo sostenible en la producción de alimentos. Asimismo, el miércoles 09 se realizará la Asamblea General Ordinaria, donde rendirá su informe anual el presidente Lic. Eduardo Orihuela Estefan. Ambos eventos se transmitirán de manera virtual a partir de las 8:00 a.m. (hora Sinaloa) en el auditorio Venancio Hernández, de AARFS A.C., para los productores socios que deseen asistir.



• La debilidad de la moneda de Estados Unidos frente a las principales monedas del mundo ha propiciado que desde finales de septiembre a la fecha, el peso mexicano haya recuperado 2.7 pesos o 13 % por ciento frente a la divisa estadounidense, este viernes cerró en 19.78 pesos, su menor cotización desde el pasado 5 de marzo, hace alrededor de 9 meses. El precio internacional del maíz demostró una corrección técnica a la baja esta semana, debido a diversos factores como la presencia de lluvias en Sudamérica favoreciendo las expectativas de producción de Brasil y Argentina; además, las compras por parte de china se han disminuido, y la producción de etanol ha bajado en las últimas semanas debido a menores márgenes de utilidad y al aumento de inventarios por la menor demanda de combustibles, dado por el incremento de casos de coronavirus en EUA el cual está superando los 200 mil casos diarios. El precio internacional de maíz futuro julio/21 cerró esta semana en 166.92 dólares por tonelada, donde si consideramos bases iguales que el año pasado de 32 USD, con un tipo de cambio FIX actual de 19.78, da como resultado un precio de 3,934 MXN por tonelada.



• AARFS A.C. pone a disposición de todos los productores semilla de trigo panificable variedad Norman F2008 y Glenn F2018 Certificada por SNICS y producida bajo la norma NOM-001-FITO-2001 (Senasica). Cabe señalar que esta semilla es resultado del programa de reproducción de semilla en el Valle del Carrizo que desarrolla esta asociación de agricultores, con resultados muy favorables en la calidad de semilla producida bajo un estricto manejo agronómico durante todo el ciclo agrícola, teniendo especial atención en el control oportuno del carbón parcial (Tilletia Indica) mediante aplicaciones preventivas de fungicidas, así como la erradicación de malezas de los campos de producción como la avena silvestre (Avena Fatua), entre otras, con el objetivo de ofrecer al agricultor mayor rentabilidad para su agro negocio. Para más información favor de comunicarse al teléfono (668) 812-3349 a nuestra área de Ventas.



• Invitamos a todos los productores agrícolas a acercarse a AARFS A.C. para solicitar información sobre los requisitos de nuevo ingreso de socios, recomendado a todos los interesados acudan al Departamento de Estrategias Agrícolas y/o se comuniquen al teléfono (668) 812-4396 para mayor información.



• De acuerdo al último avance de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Sinaloa, el cultivo de frijol registra 50 mil 731 hectáreas (21 mil 359 has. valle del Fuerte y 18 mil 113 valle de Guasave), maíz blanco 219 mil 963 has., trigo harinero 19 mil 193 has. y garbanzo 16 mil 577 has. En lo que respecta a frijol, muestra un incremento del 7 % en comparación al registro del año pasado a la misma fecha con 47 mil 191 has., temporada que al final cerró en 56 mil 778 hectáreas de frijol.