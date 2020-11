AARFS y FPS impulsan investigación agrícola en beneficio de productores

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A.C.

Esta semana se llevó a cabo la firma del Convenio General de colaboración entre AARFS, AC, y Fundación Produce Sinaloa, con el objetivo de unificar labores para impulsar la investigación agrícola en beneficio de los productores agrícolas de los Valles del Fuerte y El Carrizo. Gracias a esta colaboración ha sido posible el desarrollo de importantes proyectos de investigación, tales como el Programa de Reproducción de semilla de Trigo Variedad GLENN F2018, así también el Campo Demostrativo La Despensa, en donde se valida principalmente labranza convencional vs. conservación, diferentes fuentes y dosis de fertilización, manejo integrado de plagas, parque de híbridos, entre otros, además de contar con una Central de Maquinaria Agrícola con implementos de mínima labranza disponibles para todos nuestros agricultores socios que quieran incursionar con estas alternativas sustentables de producción. ¡Enhorabuena! Para mayor información respecto a estos programas, por favor no dude en contactar nuestra área de Investigación Agrícola al teléfono (668) 812-4396.



• En la constante búsqueda de lograr la excelencia en su servicio, AARFS, AC, implementa programas de formación y aprendizaje en todas sus áreas, por lo que llevó a cabo una capacitación a nuestros técnicos de campo en el “Manejo agronómico en la producción de semilla de trigo para el norte de Sinaloa, impartida por investigadores del Inifap, con objetivo de realizar análisis de estrategias para el establecimiento y manejo de lotes para producción de semilla de trigo, además de la implementación de técnicas de monitoreo, evaluación y control de enfermedades en este cultivo para ofrecer una semilla de calidad a nuestros socios y clientes.



• Por lo anterior, es preciso indicar que en AARFS, AC, desarrollamos un programa de reproducción de semilla de trigo en el Valle del Carrizo, con excelentes resultados en calidad de semilla para siembra, gracias a un estricto manejo agronómico y a la supervisión del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). Actualmente, contamos con dos variedades de alto potencial productivo y buena tolerancia a Fito-patógenos: variedad Norman y variedad Glenn, ambas desarrolladas para su adaptación a la zona del Noroeste de México, con el objetivo de darle mayor rentabilidad a su agro negocio. Para más información favor de llamar al teléfono (668) 812 3349, del área de ventas de esta asociación.



• Se invita a los productores exportadores a asistir al 3er. Seminario del Virus Rugoso del Tomate (Tomato Brown Rugose Fruit Virus - ToBRGV), que está organizando el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin), a celebrarse los días 7 y 8 de diciembre en el Centro de Convenciones del Hotel El Cid, Castilla en Mazatlán, con acceso al seminario gratuito reservando habitación en el hotel sede. Dicho seminario va dirigido a productores y técnicos en hortalizas, principalmente cultivos de tomate, chile y berenjena. Este seminario ofrece las herramientas suficientes para prevenir el “virus rugoso del tomate”, o en su caso detectarlo oportunamente para que no cause daños que afecten la rentabilidad del productor. Los interesados en asistir deberán registrase en línea en la dirección www.cesavesin.mx/evento/vrt o mediante las redes sociales del Cesavesin.



• El precio internacional de maíz sigue marcando una tendencia alcista debido a las altas expectativas de compra por parte de China, donde se espera que las exportaciones de maíz de Estados Unidos se incrementen, dando con ello soporte a los precios; además, el Consejo Internacional de Granos reportó esta semana que el estimado de producción mundial serían 10 millones de toneladas menos de lo anteriormente proyectado. El precio internacional de maíz futuro julio/21 cerró esta semana en 172.14 dólares por tonelada, donde si consideramos bases iguales que el año pasado de 32 USD, con un tipo de cambio FIX actual de 20.08, da como resultado un precio de 4 mil 099 MXN por tonelada.



• Reiteramos la invitación a todos los productores agrícolas a acercarse a AARFS A. C. para solicitar información sobre los requisitos de nuevo ingreso de socios, recomendando a todos los interesados acudan al Departamento de Estrategias Agrícolas y/o se comuniquen al teléfono (668) 812-4396 para mayor información.



• Con el objetivo de dar a conocer qué es el Distintivo Eleven Rivers Growers y cuál es el beneficio que han tenido los exportadores de hortalizas que forman parte de esta comunidad, te invitamos cordialmente este martes 1 de diciembre a la reunión que llevará a cabo Veggies From Mexico en conjunto con AARFS A. C. La hora será a las 16:00 horas (hora del Pacífico) por medio de la plataforma Zoom con el siguiente ID: 4164337560.