¿AL EXDIPUTADO DEL PT SE LE HARÁ CON MORENA?

Al que le urge que lo volteen a ver es al exdiputado del PT Leonardo Alcántara, quien ahora está lurio porque podrían hacer alianza con Morena; esto podría darle de nuevo trabajo porque está en el banquillo.Los que andan bien bravos cortando agua son los de la Jumapag, que porque según les sale bien caro tratarla; pero bien curiosos, no atienden una fuga que hacen en la Ángel Flores, en donde se tiran cientos al día. Al parecer ahí no les duele el desperdicio tan grande. A ver hasta cuándo se dignan.Los regidores de Maza señalan que es falso que estén robando plebes; sin embargo, se ha visto hasta en redes sociales que la misma familia publica las desapariciones. ¿Entonces?En Angostura no se ve que rinda frutos el Comité contra la Quema de Soca, pues el comandante de Bomberos, José Humberto Romo, dice que ya van unos 30 casos que no han sido sancionados y la bronca sigue.El viernes, un asesinado hallado en el fraccionamiento Los Naranjos, en Los Mochis, y ayer, otro cadáver localizado cerca del ejido Lousiana. Ahora sí que el alcalde, Álvaro Ruelas, no se puede escudar como en otra ocasión de que no ocurrió en su municipio. Debería checar, junto con el dire de Seguridad, Carlos Acuña, qué está pasando.