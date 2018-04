ALCALDE MAZATLECO ESTÁ METIDO EN SERIAS BRONCAS

A RENDIR CUENTAS. Los del PAS parece ser que quieren jalarle las orejas al góber Quirino Ordaz, ya que a su segundo año de gobierno ya quieren que rinda un informe presencial de labores.



A ROMPER EL COCHINITO. La Financiera Nacional le dio hasta el 30 de abril a los frijoleros que le solicitaron crédito para que cubran su adeudo, pues de lo contrario se van a cartera vencida, y, tomando en cuenta todas las broncas que pasaron los productores con el problema del precio y comercialización, seguramente muchos no tendrán para pagar.



¡ABUSADOS! El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Fernando Nájar, tendrá que ponerse las pilas y estudiar muy bien la situación, pues el estiaje ha llegado más temprano en algunas comunidades del municipio, tal vez, como ya ocupó el cargo antes, puede que tenga ideas pa’ salir de la bronca.



ÓRALE. Una papa caliente tiene el alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez, en sus manos, pues los vendedores ambulantes le exigen que cumpla con los acuerdos establecidos. Prácticamente lo tildaron de mentiroso, y de que si no cumplía regresarían a la glorieta Sánchez Taboada.



ESTRENO. Ahora sí que andan lurios los fortenses al estrenar la pista aérea en la que pudieron aterrizar los Médicos Voladores. Y cómo no, si en marzo no hubo atención de los doctores por el estado desastroso en que estaba.