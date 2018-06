ALCANTARILLAS PELIGROSAS EN EL CENTRO DE CULICHI

SOLO SE ECHAN LA BOLITA. En varias calles del centro de Culiacán hay alcantarillas de luz eléctrica destapadas que hasta el momento ni la comisión, ni el Ayuntamiento se hacen cargo de componer.



QUÉ ABUSADOS. En la comunidad Alhuey tuvieron que adelantar las fiestas tradicionales de San Pedro y San Pablo una semana antes, o sea, el 22 de junio, porque se les iba a atravesar con las fechas electorales y nomás no les iba a dar con la venta de licor.



CON TODO. A siete días de que terminen las campañas, arrecia la guerra sucia contra los candidatos a través de las redes sociales. Videos de todo tipo acusando a los aspirante sobre todo tipo de faltas, pero sobre todo de deshonestidad, se comparten en Facebook y Twitter. Y lo más fuerte está por venir.



¡PICA, PICA! La raza ya no aguanta los mosquitos después de la lluvia, y lo peor es que no se ha visto que Jurisdicción Sanitaria se ponga las pilas para que no les afecte tanto a los ahomenses y no padezcan enfermedades como el dengue o chikunguña. ¿Y el jefe de Jurisdicción Sanitaria 01, Felipe Velázquez Zazueta? Ya infórmele.



EXIGEN INVESTIGACIÓN. El regidor panista Noé Molina exigió ayer en el cabildo que se haga una auditoría de obra en el caso del bulevar Juan S. Millán en Guasave, ya que existe el riesgo de que se den hundimientos en esa zona, pues el pavimento está muy deteriorado. El alcalde accedió y dijo que se tomarán cartas en el asunto, ojalá y sea pronto, pues la posibilidad de un accidente está latente.