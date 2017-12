AMDEN buen cierre de año

Con las recientes incorporaciones de las firmas “Promobien” y “Ayuda Oportuna”, la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que preside Gustavo Martín del Campo, cerrará este año con un crecimiento de casi 300% en el número de afiliados, esto respecto a su fundación, y una cartera de más de 45 mil 500 millones de pesos.

Así, y a 5 años de su fundación, la AMDEN conforma y lidera el sector no bancario como la única asociación especializada en créditos de nómina, al punto de tener alrededor del 95% de este nicho, y sin perder el objetivo de contar con una representación sólida y unida en busca de una mayor regulación y consolidación de la imagen de este tipo de financiamientos.

Y es que no es fácil pertenecer al gremio que preside Martín del Campo, pues año con año decenas de empresas hacen fila para pertenecer a dicha organización, sin embargo, para formar parte se deben cumplir una serie de requerimientos que acrediten su constitución legal, así como diversas normatividades y rubros éticos.

Actualmente, poco menos del 10% de las firmas interesadas pasa el primer filtro que consiste en el debido registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de Mario Di Costanzo, así como el cumplimiento con el programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Jaime González Aguadé.

Además, los 18 asociados actuales están alineados al Programa de Educación Financiera que se convino con la propia Condusef, programa que tiene la finalidad de coadyuvar con el mejoramiento tanto educativo como de cultura sobre el manejo de finanzas personales del público en general. Por cierto, un acuerdo que la AMDEN se comprometió a renovar cada año.

Es así como esta agrupación, en donde participa de lleno Pablo Escalante Tattersfield, quien fuera exvicepresidente técnico de la CNBV, busca consolidarse como el organismo del sector con mejores prácticas y transparencia, que a su vez se pueda traducir en Normas de Autorregulación para el gremio, y la continuación con el otorgamiento responsable de financiamientos.

Entre las Normas de autorregulación que más llaman la atención destacan la consulta al Buró de Crédito y los recibos de nómina, la certificación del personal, el no comprometer más de 30% del ingreso mensual de los acreditados para el pago de estos préstamos, así como requerimientos de información, gobierno corporativo y contable, entre otras.

Asimismo, la AMDEN representa ya más de un millón de financiamientos y sólo un 3% de morosidad; además de poco más de 10 mil empleos directos y presencia en todo el país a través de más de 2 mil oficinas; y un crecimiento anual de doble digito, rubros que sin duda deberán de mantenerse así para los próximos años.

FALCÓN: OTRA

Con la salida de Mikel Arriola del IMSS para buscar la candidatura del PRI a la CDMX, quedan al garete los temas de transparencia y lucha contra la corrupción en el Seguro Social. Pese a sus buenas intenciones, jamás contó con el apoyo para hacer una limpia, ya que con gente como el director de Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga Dávila, se continuó con la práctica de colusión entre funcionarios y empresarios. Y es que al día de hoy tiene contratado por honorarios a Juan Francisco Irizar López, representante legal del célebre Grupo Falcón, de Noé Ramírez, empresa que lo fichó posterior a su salida del Seguro Social, de donde se jubiló siendo jefe de Presentaciones Médicas en Baja California, y donde benefició durante todo su tiempo en el instituto a Falcón. Esta firma, recordará, se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de la República, que comanda Alberto Elías Beltrán, y de la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, por coludirse en los servicios integrales de laboratorio y de banco de sangre. Por si fuera poco, Falcón reclutó a Agustín Amaya, quien hoy día es su actual director general, y quien además fue encargado de contratar los servicios integrales en el IMSS por ocho años, aproximadamente. Amaya e Irízar comparten un departamento en la Calle Adolfo Prieto 1012, interior 102, en la Colonia del Valle, y le prestan un departamento a Arriaga Dávila en Paseo de la Reforma numero 27, departamento 707, donde vive. En pocas palabras Irizar, como asesor de Arriaga, trabaja en beneficio de Falcón, junto con Amaya, diseñando y estructurando diversas licitaciones a modo.

SINDICATO GANA

Siguiendo con los cambios, tras la promoción de Carlos Treviño a la dirección general de Pemex el que empieza a perfilarse como director corporativo de Administración y Servicios es Marco Murillo. Es subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, funcionario con más de tres décadas en la ahora llamada empresa productiva del Estado. De confirmarse su ascenso, sería una victoria contundente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero todavía más de su líder, el impresentable Carlos Romero Deschamps, con quien Murillo tiene una relación entrañable que ahora busca consolidar en lo personal el mismo Treviño.