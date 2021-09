AMLO adelanta visita a Sinaloa ¿A qué se deberá?

Cambio. Al parecer la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se adelanta dos días. Trascendió que el presidente de México podría llegar a Sinaloa el viernes 10 de septiembre, no como se tenía planeado el 12. ¿A qué se deberá? De todos es conocida la buena relación entre el mandatario y el gobernador Quirino Ordaz, por eso sorprendió que ayer en la Mañanera, una persona que a veces se ostenta como periodista de Los Mochis, en vez de preguntar algo concreto al presidente, fue a exponer al gobierno sinaloense. El presidente dijo que tenía una buena opinión y siguió con otro tema que le interesaba más. Ahora la pregunta es ¿la habrá mandado o fue solita?

Mala imagen. Luego de los videos que dieron la vuelta al país sobre la batalla campal que protagonizaron jóvenes en una plaza comercial de Los Mochis, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la ciudad, Alejandro Félix Limón, dijo esta acción afecta a las actividades económicas de la región y sobre todo la imagen de la plaza. El dirigente de la Canirac indicó que los jóvenes deben conducirse con valores y sobre todo responsabilidad cuando salen a divertirse y evitar esos actos bochornosos, pero también hizo un llamado para que la policía acuda cuando se le llama. Así o más claro.

Para la foto. A poco dos meses de dejar el cargo, el presidente municipal sustituto, Juan Fierro, llevó a su esposa, la señora Georgina Bórquez Solano, a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ahí le dieron un recorrido en el que solo participó el alcalde y empleados del DIF, en privado. Le dieron su lugar como presidenta del DIF-Ahome y le tomaron la foto. ¿Alcanzará a conocer siquiera los programas?

Vaya vaya. Por más que la gente de la alcaldesa Nubia Ramos quiera “dorar la píldora”, los fortenses la ponen en evidencia. Ayer, en cuanto el personal de Prensa mandó un comunicado informando que el programa de pavimentación de calles seguía en beneficio de los fortenses a pesar de las lluvias en la colonia Centro, Pablo Macías, Ejidal, Ayuntamiento y Los Ayalos, sus vecinos de la colonia donde vive (Los Ayalos) contrarrestaron la información al mostrar cómo sólo ha pavimentado su calle, pero las demás siguen un cochinero. Y es que a pesar de que ese banderazo lo dio el gobernador Quirino Ordaz el 26 de febrero, no tiene para cuándo terminar y los vecinos no pueden entrar con sus carros a las cocheras por el escarbadero. Además, aparte de que tienen días sin pasar la basura, estuvieron sin agua porque se descompuso el generador de emergencia que pusieron para dar servicio mientras se le “paga a CFE”. Mira nomás.

Cuotas. Por fin empezaron las clases presenciales en 94 escuelas de poco más de 500 que hay de nivel básico en el municipio de Ahome. Rosario Noé Urías Benítez, jefe de Servicios Regionales, reconoció el esfuerzo que la planta docente como los padres de familia están haciendo para se cumpla con el calendario. ¿Pero con eso será suficiente? Ya se vendrá la andanada de protestas de los padres y madres de familia que no les parecen los cobros que ya les están haciendo, incluso hasta en las que siguen con las clases virtuales.

Tarde pero… El que no para de trabajar en Ahome, junto con el director de Salud, Francisco Espinoza, es el director de Servicios Públicos, Iván Gálvez. Aunque no lo hizo a tiempo por falta de autorización, ya inició, en septiembre, con la colocación de los adornos relativos a las fiestas patrias cuando menos en Palacio Municipal. Dice que ya en unos días podrá hacerlo también en los principales bulevares de la ciudad, como el Rosendo G. Castro y el Adolfo López Mateos. ¡Cómo se ve que los funcionarios principales de la administración no son de Los Mochis!