AMLO apoyará a Rocha en grandes proyectos

El gobernador electo Rubén Rocha Moya participó ayer en el cónclave, junto con los 11 gobernadores de electos de Morena, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a apoyarlo para sacar adelante los grandes proyectos para el desarrollo de Sinaloa que le planteó.

“Tuvimos una reunión agradable”, explicó, vía telefónica, que cada gobernador pudimos hablar con él de nuestros proyectos, yo hablé de los proyectos carreteros Topolobampo-Ojinaga, me dijo que sacaríamos el puente de la presa Huites.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vimos las presas del sur, la Picachos y Santa María, Igualmente que los sacaríamos adelante y me apoyará con los apoyos a los productores agrícolas y a los pescadores. Después Rocha se reunió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para atender cuestiones de dinero para sacar adelante los proyectos.

Leer más: Los siete síndicos se reunieron con el alcalde electo de Ahome Gerardo Vargas Landeros

El presidente AMLO está poniendo especial atención a los gobernadores electos que conforman la alianza “Juntos Haremos Historia”, que se comprometen a impulsar los principios del gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el lema de “No mentir, no robar y no traicionar”, y en este contexto se llevó a cabo ayer por la tarde la reunión cumbre.

A la reunión asistieron: Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Lorena Cuellar, de Tlaxcala; Víctor Castro, de Baja California Sur; Layda Sansores, de Campeche; Alfredo Ramírez, de Michoacán; David Monreal, de Zacatecas; Miguel Navarro, de Nayarit, y Evelyn Salgado, de Guerrero.

Popurrí. El exregidor Gabriel Vargas Landeros rindió protesta ayer como delegado de Vialidad y transportes aquí en Los Mochis, puesto en el que de seguro se quedará más allá de la conclusión de la administración del gobernador Quirino Ordaz, porque falta poco tiempo para que su hermano Gerardo Vargas asuma la presidencia, y además se supone que ambos se la jugaron con Morena en la pasada elección.

AYUDA. Personalmente, a través de las redes sociales, el alcalde Billy Chapman, presume el apoyo que le dio a la Cruz Roja de Ahome con el pago de la reparación o reconstrucción de una ambulancia, pero también que está apoyando a la corporación con el pago de los socorristas y el personal para que siga operando y no se vea en la necesidad de cerrar por falta de recursos.

EXONERACIÓN. Suspenden juicio penal contra el ex secretario de finanzas del sexenio malovista Armando Villarreal junto con el ex director de tesorería Ernesto Herrera y el ex auxiliar de caja general José Carlos López, acusados de desviar 263 millones de pesos. Como condición pagará dos millones de pesos de reparación del daño y tienen prohibido viajar al extranjero y deberán acudir a firmar cada tres meses.

Leer más: Se le complica la recta final a Quirino Ordaz Coppel

CONCLAVE. Los diputados federales electos de Morena también tuvieron ayer su mini conclave, entre ellos el sinaloense Feliciano Castro, y la mochitense Ana Elizabeth Ayala, se reunieron con el presidente del partido, Mario Delgado y se comprometieron a cumplir los principios de la Cuarta Transformación.

Síguenos en