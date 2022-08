AMLO defiende a Pemex y a CFE

En su gira por Sinaloa, en el evento que presidió en la termoeléctrica de Mazatlán, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una encendida defensa de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las empresas energéticas estratégicas del Estado mexicano que los expresidentes corruptos intentaron desaparecer.

Aquí en Sinaloa presentó el programa Internet para todos, que ya ha dotado de este servicio, considerado básico, a 42 mil lugares del país y que depende de la CFE. Explicó que durante 40 años se dejó de construir refinerías, aunque en el gobierno de Salinas se construyó una, pero en Texas y en la cual Shell tenía el 51 por ciento de las acciones y se llevaba las utilidades porque México solo tenía el 49 por ciento.

El gobierno mexicano la compró en 600 millones de dólares y se pagó en solo 6 meses, con las utilidades del alza de los combustibles, en tiempos en que la oposición decía que el petróleo ya no era negocio.

“El dinero sí alcanza, pero eliminando la corrupción, porque todo se lo robaban, se iban miles de millones de pesos por el caño de la corrupción”, asegura.

Explica que los gobiernos anteriores querían acabar con la CFE, le entregaron las concesiones a las grandes empresas extranjeras y ni siquiera la dejaron competir en igualdad de circunstancias, sino que primero se despachaba a las privadas y el colmo es que declararan energía no limpia a la que se produce con las hidroeléctricas, que no contamina.

En la reunión que sostuvo el presidente con los trabajadores electricistas los llamó a cuidar a la empresa y les garantizó que no les faltará el trabajo, que ninguno será despedido, sino por el contrario que se está contratando a más. AMLO llegó a Mazatlán desde antier por la tarde, aquí pernoctó. Después que lo recibió el gobernador Rubén Rocha, se entrevistó con Carlos Berdegué y recordó a Julio Berdegué, el empresario hotelero que desde el principio creyó en su causa y lo apoyó; también se reunió con los descendientes del general revolucionario Roberto Cruz: sus hijos, nietos, nueras y bisnietos.

Popurrí. Ahora sí, el diluvio se nos vino encima, las lluvias torrenciales del viernes, sábado y domingo inundaron y colapsaron a Culiacán, Guamúchil, Guasave, Sinaloa, El Fuerte y El Carrizo. Aquí en Los Mochis hubo inundaciones, pero no pasaron a mayores. El alcalde Gerardo Vargas se trasladó a El Carrizo a atender a las familias damnificadas del Poblado 5 y Bacorehuis, apoyado por los mandos de Protección Civil y Seguridad Pública. En El Fuerte se desbordó el arroyo Sibahahi y el río en la Bocatoma de San Blas.

Todavía la madrugada de ayer, a eso de las 4: 30 horas, el alcalde se declaró ya de pie y en estado de alerta, con el operativo de ayuda ya en marcha para ayudar a la gente afectada por las lluvias, a pesar que aún no se restablece al 100 de la operación que le acaban de practicar. Ojalá todo salga bien.

PAS. Aun con las lluvias, los mandos y las huestes del PAS, que dirigen Héctor Melesio Cuen y Antonio Corrales, llevan tres días de fiesta, conmemorando el décimo aniversario del partido.