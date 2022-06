AMLO “destapa” a Tatiana Clouthier

En la conferencia mañanera que se efectuó ayer en Huatulco, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador incorporó a los aspirantes presidenciales: en pocas palabras, “destapa” a la sinaloense Tatiana Clouthier. “Imagínense”, dijo.

Luego abundó sobre su tradición política: que es hija de uno de los políticos de oposición más importantes del país, de Manuel de Jesús “Maquío” Clouthier, con lo que le da un gran espaldarazo para colocarse en igualdad de condiciones con los precandidatos que ya andan en campaña: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Alabó a Claudia como honesta, trabajadora e inteligente; a Marcelo, como un político honesto y profesional, que en estos momentos está representando a México con dignidad en la Cumbre de las Américas que se efectúa en Estados Unidos, y de Adán Augusto no se duda la cercanía que tiene con el presidente y su lealtad. “Ya no hay tapados, nada de que el que se mueve no sale en la foto”, dice el presidente, pero no deben descuidar su trabajo.

Tatiana, que también asiste a la Cumbre, saltó al estrellato político cuando se desempeñó como coordinadora de la campaña presidencial de AMLO, en el 2018, en la que se caracterizó con el buen manejo en los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, donde enfrentaba a toda la oposición.

Aparte de estos 4 aspirantes, también compiten por la Cuarta Transformación el líder en el Senado, Ricardo Monreal, y el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña; y el dirigente de Morena, Mario Delgado, asegura que se incorporarán precandidatos de los partidos que participen en la coalición y desde ahora anticipa que se podrían llevar a cabo dos encuestas, la primera de conocimiento y la segunda con los finalistas para que de ahí salga el candidato presidencial.

Popurrí. Al parecer los nervios traicionaron al alcalde con licencia de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y salió huyendo rumbo a San Diego, California, posiblemente para evitar ser aprehendido, en caso que le resultara adverso el proceso de desafuero que se le seguía ayer por la tarde en el Congreso del Estado.

No asistió, envió a su abogado a la comparecencia a la que tenía derecho para defenderse de la petición de desafuero que ratificó personalmente ante los diputados la fiscal general Sara Bruna.

EMPLEOS. Más de 800 vacantes se ofertaron ayer en la Feria del Empleo que presidió el secretario de Economía, Bernardo Xavier Cárdenas, en ausencia del alcalde Gerardo Vargas, que debe estar preparándose para la reunión de alcaldes morenistas que se efectuará aquí el próximo lunes.

ALARMA. Se vislumbran malas intenciones, con el fin de provocar pánico entre la población, las noticias falsas que se difundieron a través de las redes sociales sobre una supuesta banda que andaba “levantando” a mujeres y a niñas en el municipio, lo que obligó al director de Seguridad Pública, Julio Javier Romanillo, a salir a desmentir la información y a pedir que no cunda la alarma, que todo está tranquilo. Ojalá así siga.

