AMLO: el candidato a vencer

A los tigres hay que verlos desde la campaña. Florestán.



Cuando estamos a 106 días de las elecciones del domingo 1 de julio y a dos semanas que inicien las campañas aparece solo un candidato a vencer, que no enemigo a derrotar: Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento por alcanzar la Presidencia de la República y largos años de promoción en los que ha sido beneficiado por millones de spots otorgados por el INE a los partidos que lo han postulado, como en la actualidad que además de los de Morena tiene los del PT y del Partido Encuentro Social.



A lo largo de estos años no ha cometido ninguna ilegalidad en el uso de esos tiempos que están contemplados por la ley y se los entrega el INE a los partidos que en este proceso disponen, con la autoridad electoral, de 119 millones de spots de radio y televisión en forma gratuita.

Debo decir que enfrente, Ricardo Anaya hizo suyos los de Acción Nacional para posicionarse públicamente como el candidato, primero del PAN que luego se saltó al formar la coalición con el PRD y MC.



Y por último, debido al proceso interno y liturgia del PRI con un presidente de la República priista, apareció José Antonio Meade que ha venido desde abajo a buscar, primero, el segundo lugar con Anaya y desde ahí, dicen sus estrategas, llevar a cabo el asalto del primero con el tabasqueño o, por lo menos, llegar a la final ellos dos, desplazando al queretano.



En esa carrera contrastan los trece años de López Obrador, los dos años de Anaya y los cuatro meses de Meade, lo que se refleja en las encuestas.



No es la primera vez que AMLO lleva ventaja, la tenía de ocho puntos en 2006 sobre Felipe Calderón que superaba ampliamente a un Roberto Madrazo hundido que llevó al PRI a la tercera fuerza, tras perder la Presidencia de la República seis años antes.



Hoy, que las circunstancias y tiempos son diferentes, doce años después el candidato puntero es el mismo: López Obrador, y contra él van sus dos competidores en un escenario en el que mantiene amplia ventaja mientras Anaya pierde puntos y Meade se sostiene.



En este plano, la campaña será determinante: o confirma al puntero o suben los otros dos para llegar al domingo 1 de julio con una competencia de tres, o una de dos.



En ambos casos el candidato a vencer, repito, será López Obrador.



RETALES



1. ENCUESTA.- Hay una encuesta solo entre priistas de 24 estados en la que preguntan ¿Por quién votarían si la final fuera entre López Obrador y Anaya? Y un ochenta por ciento respondió que por el primero;



2.- ASPIRANTES.- Se mueven rumores en el INE sobre el futuro de al menos uno de los tres registrados como candidatos independientes. Los tres serán informados en audiencia por separado y tendrán cinco días para alegatos; y



3. CUENTAS.- De acuerdo al INE, el año pasado los partidos se quedaron con mil millones de pesos del dinero que recibieron y no gastaron. A partir de este año, peso que no comprueben, no gasten o no utilicen, tendrán que devolverlo a la Tesorería de la Federación. Se acabó parte del negocio de las franquicias.



Nos vemos el martes, pero en privado.