AMLO eleva nivel de agresión contra periodistas sin importar violar la Ley

¿Qué pasa con el presidente? Lo sucedido ayer en la “mañanera” es para preocupar a todos. El presidente López Obrador arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola, que no es nada nuevo, exhibiendo supuestos ingresos en una clara violación a la privacidad. Y no solo eso, López Obrador anunció ante todos los medios de comunicación y en vivo, que Hacienda investigará al periodista. en una clara violación al utilizar recursos públicos para atacar a una persona que ni siquiera es un servidor público. En las cifras anunciadas por López Obrador aparecen 11 millones recibidos en 2021 por Loret de Mola del grupo Televisa, cuando es público que el periodista salió de Televisa en 2019. El nivel de ataques contra periodistas y medios de comunicación se elevó de parte de López Obrador en un momento en el que los comunicadores del país viven una de sus peores crisis de inseguridad con el asesinado en menos de dos meses de seis periodistas. Lo que hizo López Obrador ayer, utilizando instrumentos del estado para atacar a un ciudadano, sea o no periodista, es un nivel de intimidación jamás antes visto en México. La alarma se encendió en todo el país entre los periodistas y aquellos ciudadanos respetuosos de la democracia y de la libre expresión. Queda claro que la agresión de ayer contra Loret de Mola es en respuesta al reportaje que exhibió la vida de millonario que se da en Estados Unidos el hijo mayor del presidente. Que, por cierto, eso de las casonas donde ha vivido el hijo de López Obrador en Estados Unidos y su relación con la empresa proveedora de servicios a Pemex, ni el presidente y tampoco su hijo lo aclaran.

Las casitas del terror. La “Casa Blanca” hundió a Peña Nieto. A partir de esa exhibida, políticamente cayó a pesar de que era de su esposa. Ahora, la “Casita Gris”, como se le conoce a la del hijo mayor del presidente, enloqueció al huésped del Palacio Nacional, que reparte culpas y crea cortinas para desviar la atención. El tema de la violencia imparable en el país no lo tocan.

Mano Amiga y su clínica de rehabilitación. Ayer quedaron oficialmente inauguradas las instalaciones de la Clínica Vida, promovida por Fernando Pucheta y que ofrecerá servicio de terapia pulmonar y rehabilitación. El objetivo es apoyar a las personas que menos tienen y que requieren de atención especializada por las secuelas del Covid-19. Las cuotas serán simbólicas. La inauguración de la clínica corrió a cargo de la presidenta del DIF en Sinaloa, Eneida Rocha Ruiz, y se mostró sorprendida no solo por las instalaciones, sino por los objetivos que se han planteado. Esta nueva clínica Vida será un complemento para lo que realiza el Hospital Regional de Rehabilitación y los servicios que ofrece Salud Digna.

Que alguien le avise. Semana tras semana se ha postergado el anuncio oficial de si habrá o no carnaval en Mazatlán. La última fecha fue ayer. ¿Y qué creen? Pues el propio gobernador Rubén Rocha Moya declaró que sería hasta la próxima semana cuando se tome una decisión. Mientras Rocha Moya sigue repitiendo que todavía no se decide si habrá o no carnaval, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ya ordenó la elección de los soberanos de la alegría e infantil, que el pasado jueves se celebró. Y hoy sábado será la elección de las reinas. Y no solo eso, que le avisen al gobernador que “El Químico” ordenó la instalación de los “monigotes” que anuncian la llegada del carnaval y ya se pueden observar a lo largo de la avenida Del Mar. Pareciera que Rocha Moya seguirá aplazando una decisión que para el caso ya en la práctica fue tomada por el alcalde.