AMLO es presidente

AMLO PRESIDENTE. El primero de diciembre del 2018, así como el 1 de julio, han quedado para la historia de México; no solo porque es la primera ocasión que arriba a la Presidencia del país un mandatario con militancia de izquierda, que buscó en tres momentos convertirse en presidente, que perseveró y recorrió como ningún otro todos los municipios y la mayor parte de los pueblos del país, que convenció a base de perseverar en su discurso de combate a la corrupción, la desigualdad y la pobreza; que despertó la esperanza en el cambio y se ganó la confianza de 30 millones de votantes. AMLO llega como presidente con el mayor apoyo social que ha tenido un presidente de México en las últimas décadas, con un gran bono democrático, con un gran respaldo; arrasó en las urnas a sus oponentes, barrió a la oposición y empoderó a casi todos los que lo acompañaron como candidatos a puestos de elección en los Poderes Legislativos, Ayuntamientos y Gobiernos Estatales. Tiene todo la fuerza y respaldo para ser el mejor presidente de los últimos tiempos, tal como lo prometió; esperemos que así sea, porque como él dijo, no tiene derecho a fallarle al pueblo mexicano, que tan generosamente lo respaldó. ¿O no?

DISCURSO AMLO. En su discurso de toma de protesta, López Obrador ratificó muchas de sus propuestas: duplicar el apoyo a adultos mayores, combatir la corrupción desde arriba, imponer la austeridad republicana, derogar la reforma educativa, becas para estudiantes de preparatoria y universidad, apoyos para personas con discapacidad, capacitación laboral con pago a quienes no estudian ni trabajan, construir el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya, la refinería en Tabasco, entre otras.

Fue rudo en varios momentos contra los políticos neoliberales, volvió con su frase de “la minoría rapaz”, como llama a las élites que se han enriquecido al amparo del Poder público; retomó su eslogan “por el bien de México, primero los pobres”, confirmó su idea de la Guardia Nacional con integrantes del Ejército, a quienes reconoció como parte del pueblo, así como el proyecto de poner “punto final” contra corruptos del pasado, pero dejó abierta la posibilidad, que “si la sociedad lo pide”, mediante consulta, pueda castigar a los gobernantes y funcionarios anteriores. Peña Nieto se incomodó frente a estas palabras, que sonaron a advertencia de que puede que no haya ni perdón, ni olvido en contra de su gobierno. ¿Será?

LO MEJOR. Lo más atractivo, además de las becas y apoyos a adultos mayores y ninis, es la promesa de convertir en zona libre la zona fronteriza, como lo fue antes del TLCAN, reducir la gasolina en las comunidades de la frontera y reducir el IVA al ocho por ciento en esas mismas comunidades.

LO AUSENTE. Respecto a los salarios, fue corto el mensaje de AMLO. Solo mencionó que no habría aumentos menores a la inflación, pero sin compromiso de montos ni porcentajes, ello pese a que más del 65 por ciento de la población que tiene ocupación lo hace como asalariado, y la mayoría recibe salarios precarios.

No mencionó la informalidad laboral y las outsourcing que golpean y empobrecen a más de la mitad de la población asalariada; tampoco tocó el tema de emple-ados públicos que laboran en condiciones precarias, como los de la salud y la educación, entre otras.

LO POLÉMICO. “Minoría rapaz”, puede ser buena frase de campaña, pero no le servirá como presidente para eliminar la polaridad y darle tranquilidad a los mercados. ¿O no?