AMLO evalúa a superdelegados

El día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con su gabinete en Palacio Nacional para evaluar el avance de la labor de los superdelegados en los estados de todo el país. También revisaron los 25 programas prioritarios y los 67 programas de Gobierno federal, así como el censo de bienestar. En dicha reunión, AMLO llamó a su equipo a que respete la austeridad y evitar la burocratización.

En el tema de los nombramientos de los nuevos delegados y el superdelegado de Sinaloa hay muchas dudas y opacidad; además de un gran hermetismo en los nombres de los nuevos servidores públicos federales.

Esto ya que se dice ya están completos los nombramientos de todas las delegaciones, pero no se han dado a conocer para no hacer ruido. Lo cierto es que los nombres que han salido, como Conagua, IMSS e Issste, han sido porque se tenía que hacer público. También se tiene que reconocer que han sido bien recibidos los nuevos delegados por sus sectores. Por cierto, los nuevos funcionarios no son cercanos ni militantes de Morena.

Congreso. El día de hoy, a las 10:00 horas, el grupo parlamentario del PRI presentará un balance e informe del trabajo del primer periodo ordinario de sesiones. El evento será en el salón Constituyentes y estará encabezado por el coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez. Muy pendientes.

Seguridad. Se ha filtrado que desde hace varias días el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha intensificado las negociaciones para construir la mayoría calificada para la aprobación de la Guardia Nacional.

Se destacó que se reunió con funcionarios y diplomáticos españoles. Ahí, Monreal señaló que la intención de su grupo parlamentario es modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Asimismo, el senador rechazó adelantar si entre dichas modificaciones está la reincorporación del artículo cuarto transitorio, que establece que las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la seguridad pública en tanto es conformada la Guardia Nacional, y cuya eliminación del dictamen de la Cámara de Diputados inconformó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El bloque de legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano ha sido el que ha confrontado el tema de la Guardia Nacional. Muy atentos porque el tema estará muy intenso.

Protesta. El expresidente Felipe Calderón negó categóricamente que su gobierno haya tenido tráfico de influencia y corrupción con empresas transnacionales, como lo acusó el mandatario nacional López Obrador. Declaró en redes: “Quien afirma está obligado a probar, y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento”.

Recordemos que el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera acusó de tráfico de influencias y corrupción en referencia al sexenio de Felipe Calderón.

Anuncio. En los próximos días el director general de la CFE, Manuel Bartlett, dará a conocer el plan para el sector de la energía eléctrica. Así que muy pendientes.

Memoria política. “Independiente, siempre; aislado, nunca”, Emilio Visconti Ventosa.