AMLO le gana round decisivo al INE en la corte

audima

El presidente Andrés Manuel López Obrador le ganó un round decisivo al Instituto Nacional Electoral, antenoche, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la solicitud de controversia constitucional interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, y de inmediato ordenó a quienes dirigen el instituto que hagan la consulta de la revocación de mandato con el presupuesto que tienen.

El pleito entre el INE y la Cuarta Transformación ha ocupado las primeras planas de los periódicos y la mayoría del tiempo y el espacio en los medios electrónicos de comunicación durante la última semana, después de que el Congreso no aprobó el presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos que pedía Lorenzo Córdova y más aún desde que el consejo del instituto acordó suspender o posponer algunas de las fases de la consulta.

La corte ya había dictaminado que siguiera adelante la revocación; sin embargo, ante la rebeldía de 6 consejeros del instituto, liderados por Lorenzo y por Ciro Murayama, tuvieron que ratificar el mandado porque Sergio Gutiérrez Argumentó que se violan los derechos ciudadanos de participar en un ejercicio de democracia participativa.

Que siga la democracia, una organización afín a Morena ha entregado cerca de 7 millones de firmas de ciudadanos que piden que se lleve a cabo la revocación, esto es más del doble de los 2 millones 800 mil que se requieren, y aunque algunas de estas serán anuladas, no cabe duda que la consulta se tendrá que efectuar. Incluso AMLO había dicho que la misma ciudadanía la podía efectuar, y sin necesidad de gastar tanto, en caso de que el INE se negara a hacerla. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se alinearon de inmediato en defensa del INE y de la democracia, pero ante el fallo que acaba de emitir la SCJN no tienen mucho que hacer, y los morenistas aseguran que no hay riesgo que la gente vote en contra de López Obrador, pero que quieren sentar un precedente para en el futuro poder enjuiciar a los malos gobernantes. La confrontación seguirá porque vienen demandas penales.

Popurrí. No cabe duda, Gerardo Vargas tiene mucha experiencia en tejer fino en la política, y ayer se reunió con los directivos de los organismos empresariales y les tendió la mano y acordaron trabajar junto a pesar de que la mayoría de ellos se la jugaron con la alianza Va por Sinaloa, compuesta por el PRI, PAN y PRD. De ahí el alcalde se trasladó a la explanada de palacio municipal, donde entregó a las corporaciones policiacas 16 vehículos, 40 motocicletas, 6 motonetas y 750 uniformes con un costo de 30 millones de pesos, para que garanticen la seguridad de los ahomenses.

MENSAJE. El gobernador Rubén Rocha dio un mensaje de Navidad y Año Nuevo a las familias sinaloenses: “que los reciban con felicidad y beneplácito, estaremos pendientes de las cosas de comporten muy bien para que haya tranquilidad”, dijo.

GAS. Solo una semana duró a los mochitenses la alegría de la baja en el precio de la gasolina magna, porque ya volvió a subir a 21. 71 pesos el litro. Es la ciudad del estado donde se vende más cara.

El INE siempre acata al juez”: Ciro Murayama

Consejero electoral