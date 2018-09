AMLO “le hace la barba” a Quirino

Una reunión de Grandes Ligas se realizó el día de ayer en el Palacio de Gobierno entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Hasta el exlanzador de los Dodgers Fernando “Toro” Valenzuela asistió a regalarle un bate autografiado.

El recibimiento fue impresionante. Los trabajadores de Gobierno del Estado salieron a recibir al próximo presidente de México como si fuera sinaloense. Abarrotaron los balcones y las vallas por donde pasaba acompañado del mandatario estatal.

Más allá del mensaje de obras, proyectos y objetivos para Sinaloa, lo que marcó la visita de AMLO a Culiacán fue la señal de cercanía y respaldo al gobernador sinaloense. Sin duda, Quirino Ordaz sale fortalecido.

Además, el mandatario estatal mostró alto nivel político y manda una señal de estabilidad, tendrá las puertas abiertas del próximo gobierno federal, lo que significa que estaría bajando recursos y obras para Sinaloa.

Para los guasavenses hay buenas noticias: es prioridad el regreso del equipo de beisbol Algodoneros, y el proyecto está caminando.

En el evento oficial, López Obrador adelantó que entregará a Quirino Ordaz un plan de inversión de 8.7 mil millones de pesos para Sinaloa, así como el respaldo para continuar la construcción de la carretera Badiraguato-Parral.

El presidente electo reconoció que la carretera Badiraguato a Parral, que ya está en proceso, es muy importante porque el gobernador Quirino Ordaz la inició con recursos del estado. Afirmó: “Esa la tenemos que seguir. Se hace la obra y se reactiva la economía de las comunidades y se generan empleos”.

Andrés Manuel reafirmó que tiene un enorme compromiso con los sinaloenses, y su visita no es para confrontarse con el gobernador del estado, sino todo lo contrario: trabajar hermanados y coordinados.

La mejor señal para Quirino Ordaz fue el mensaje de López Obrador, en donde señala: “Yo no tenía el gusto de conocer al gobernador. Ahora que hemos platicado, tengo muy buena impresión de él, y yo no estoy acostumbrado a hacerle la barba a nadie; pero me causó muy buena impresión.

Vamos adelante para continuar con lo que ya se está haciendo con el apoyo de la federación”.

La visita fortaleció más que nunca los lazos de amistad entre el gobernador y el presidente electo, tal como lo adelantábamos en la entrega de ayer.

Respaldo. Al cierre de la gira por Sinaloa, Andrés Manuel se reunió con el senador Rubén Rocha Moya para evaluar la gira y agendar los compromisos. Estuvieron en el aeropuerto de Culiacán previo a la salida a La Paz, Baja California. Cabe destacar que durante la visita al estado fue el senador de Morena el que estuvo más cercano y definitivamente el sinaloense de mayor confianza del presidente electo. Así que muy atentos, porque aquí también hay mensaje. Al tiempo.

Cambio. El Congreso del Estado inició con el proceso de entrega-recepción encabezado por la coordinadora de la bancada de Morena, Graciela Domínguez Nava, y el actual titular de la Jucopo, Víctor Godoy. Por parte de Morena, ya enseñaron las cartas que tendrán en puestos claves. Ayer estuvieron presentes. De los más conocidos y con mayor experiencia destaca Feliciano Castro, Daniel Ramírez y José Antonio Ríos Rojo.

Memoria política. “Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres, y con esto a todos los deberes de la humanidad”: Jean-Jacques Rousseau.