AMLO le pedirá favor a Peña

Analistas del tema de seguridad afirman que nunca se debió desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. No es un secreto que degradarla a Comisión Nacional y ponerla bajo el control de gobernación fue un rotundo error de la presente administración.



Todo indica que en el próxima Gobierno de la República se volverá a crear, López Obrador le pedirá a Enrique Peña Nieto presentar dicha iniciativa para el primero de diciembre que asuma la presidencia AMLO pueda estar en funciones.



Aquí es importante señalar que esta petición tendría que ser hasta que López Obrador tenga la constancia que lo acredite como presidente electo.



El mismo Andrés Manuel anunció que hará la propuesta a Peña porque afirmó que urge tener la Secretaría en funciones cuando asuma el poder.



Seguramente el presiente Peña Nieto accederá a presentar la iniciativa de ley para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública para que entre en funciones el primero de diciembre, cuando rinda protesta López Obrador como presidente de México.



Todo indica que dicha iniciativa sería con carácter preferencial, cuidando las formas políticas, por lo que AMLO destaca que se haría la petición de manera muy respetuosa. Sería un favor de un presidente saliente a uno entrante, nada más conveniente.



Recordemos que el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong cargó con el tema de seguridad lo que definitivamente lo distraía de la política interna del país. Muchos llegaron a decir que era un secretario policía.



A pesar de cargar con el tema de seguridad, Osorio Chong se mantiene como un político de alto nivel y uno de los mejores secretarios que tuvo el Gobierno de Enrique Peña Nieto.



Muy pendientes porque a partir de la segunda semana de septiembre este tema tomará mayor relevancia porque es una de las prioridades de AMLO.



Otro tema que saldrá más adelante es si López Obrador regresa al Ejército a los cuarteles, en lo que respecta a Sinaloa ya hasta se está construyendo una base militar en la zona del Sauz, en el estado los patrullajes los realizan militares en vehículos de la Policía Estatal y Municipal. Así que no es tema menor.



Polémica. Ahora fueron los empresarios de Coparmex los que exhortaron a Andrés Manuel López Obrador a que pensara bien y reconsiderará la designación de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, llamaron a colocar funcionarios con perfil y experiencia en el tema. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, pidió analizar nuevamente y presentar mejores perfiles. Definitivamente hay incertidumbre entre el sector empresarial con la llegada del muy desprestigiado Manuel Bartlett a la CFE. La bola de nieve sigue creciendo y no será fácil sostener al expriista en el cargo.



Cabe destacar que Octavio Romero tampoco ha sido bien recibido para dirigir Pemex, en esta dependencia regularmente el perfil es más administrativo y financiero, no tan político. Pero definitivamente la era de los tecnócratas ha terminado.



Sinaloa. Continúan los reacomodos y ajustes en el gobierno de Sinaloa, en la Secretaría de Salud Jesús Ignacio Luis Barros Cebreros asumió la dirección administrativa de los Servicios de Salud y Armando Enrique Apodaca Soto, la Subsecretaría de Servicios Administrativos. También hubo toda una reestructuración en mandos menores.



Mientras que Homobono Rosas rindió protesta en la Subsecretaría de Educación Básica y Vladimir Valdez llega a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.



Memoria política. “Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas”, Víctor Hugo.