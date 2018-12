AMLO, los superdelegados y las dudas sobre el Pacto Federal

Mientras el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, instalaba ayer la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con la participación del coordinador de programas federales José Jaime Montes Salas, en otros estados los gobernadores se agrupan en acciones colectivas contra el nuevo presidente de la República, en particular contra la figura de los llamados «superdelegados».

El mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, ha sido el más beligerante al respecto; pero, ayer, el de Michoacán, Silvano Aureoles, dio un paso más allá: anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de controversia constitucional por la designación de los superdelegados federales. Según Aureoles, «no puede haber una autoridad paralela en los gobiernos estatales; menos cuando hay un gobernador que fue electo y legitimado, y con esa figura invadir competencias y facultades, porque en la práctica lo que se está haciendo es instalar una autoridad paralela».

Tal es la encrucijada que tiene enfrente AMLO para no romper el Pacto Federal, que salvaguarda la soberanía de estados y municipios. El clima se descompuso desde que designó como delegado en Jalisco a quien fuera el principal competidor del hoy gobernador en las elecciones, pero empeoró con la declaración pendenciera y fuera de lugar del senador Félix Salgado Macedonio, quien quizá no estaba en sus cinco sentidos cuando amenazó con declarar la desaparición de poderes (atribución del Senado de la República) en aquellas entidades donde los gobernadores no se plieguen a las políticas de López Obrador.

EL OTRO PARADIGMA. Es evidente que, en Sinaloa, el gobernador Ordaz Coppel ha optado por la sana y civilizada convivencia, sin ver fantasmas donde no los hay.

A la instalación de la mesa para la Construcción de la Paz asistieron representantes de todas las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, además de, como ya citamos, el coordinador estatal de Programas de Desarrollo Integral (ese es su cargo oficial), Jaime Montes, quien a su vez fue nombrado secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

El encuentro fue el marco para el análisis de las estrategias y de las acciones para seguir trabajando, con la labor conjunta de los tres órdenes de gobierno, en brindar a la población mejores condiciones de seguridad.

BUENA NUEVA. Por cierto, ayer, el gobernador Quirino Ordaz se refirió al reporte emitido por la organización no gubernamental Semáforo Delictivo: al corte del primer trimestre del 2018, Sinaloa mejoró su posición en el indicador de «involución de incidencia delictiva», al ubicarse en el lugar número 18, cuando en el mismo periodo del año pasado se encontraba en el noveno sitio. De esta manera, nuestro estado se coloca en indicador amarillo, mejor al rojo y al anaranjado que tuvo en 2016 y 2017, respectivamente.

HAPPY BIRTHDAY? Amargo cumpleaños tuvo ayer el presidente municipal de Ahome, Billy Chapman, en medio del cada día mayor número de voces que piden su salida del cargo: desde aquellos que lo conminan a una diplomática solicitud de licencia, hasta quienes exigen juicio político. Ello tras la querella que interpuso en su contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela por presuntas amenazas de muerte.

Ayer, el alcalde y sus colaboradores quisieron aparentar que no pasa nada: le cantaron Las mañanitas y le llevaron pastel, pero antes de que le gritaran «¡mor-di-da!», la prensa ya le estaba preguntando sobre la demanda de su más cercana colaboradora. Aseguró que la acusación es falsa, que sus principios morales le impiden cometer una acción tal, y que así lo demostrará. No dijo más, y, sin dar oportunidad a más preguntas, se escabulló, no sabemos si para continuar la fiesta o para llorar su desgracia.