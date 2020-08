AMLO pasó de largo por Mazatlán... ¿y las peticiones?

Decepción. La visita que realiza el presidente de la república a Sinaloa terminó por dejar decepcionados a muchos en el sur de Sinaloa, quienes esperaban tener un acercamiento, por lo menos de paso, para entregarle peticiones. Pero esta vez Andrés Manuel López Obrador se mostró un tanto alejado de los ciudadanos. Solo se tomó fotos con algunos trabajadores de las casetas de cobros. Los vecinos de La Concha, en Escuinapa, se quedaron esperando un acercamiento. Planeaban pedir su intervención para que las obras públicas que ahí se llevan a cabo sean concluidas de una vez. Sin embargo, no pudieron ni entregarle el documento. Quien sí pudo tener un acercamiento fue el dueños de un popular restaurante de mariscos ubicado en Villa Unión, quien le llevó pescado y mariscos hasta la carretera. Al parecer López Obrador tenía planeado comer en esa comunidad, pero debido a su cargada agenda, no lo pudo hacer.

Mal ejemplo. En Mazatlán, el ayuntamiento que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ya permitió la reactivación de bares, antros y restaurantes en la zona turística, muy a pesar de que el municipio permanece en semáforo rojo como territorio con riesgo máximo de contagios por la pandemia del COVID-19. Esto ha hecho que en otros municipios los dueños de negocios con esos giros protesten y demanden una apertura. En Culiacán, los dueños de bares y antros ya protestaron, pero el alcalde, el también morenista Jesús Estrada Ferreiro, ya advirtió que por allá no hay condiciones para la reactivación de esos giros. Argumentó que el ayuntamiento de Mazatlán está siendo criticado por permitir la reapertura de negocios donde se están generando aglomeraciones que a la postre podrían generar una mayor incidencia de contagios. Y el munícipe de Culiacán tendrá razón. Mazatlán tiene un promedio diario de veinte nuevos casos en momentos en los que la ciudad está llena de turistas.

Intereses políticos. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, decidió salir a responder sobre las observaciones que hizo el Ejecutivo estatal a los acuerdos de las cuentas públicas del primer paquete de municipios y los entes descentralizados, paraestatales y paramunicipales, las cuales fueron reprobadas por la mayoría de los diputados locales de Morena. De acuerdo con la coordinadora morenista, hay intereses políticos del Gobierno del Estado, y recordó que las observaciones hechas por el Congreso van dirigidas en su mayoría a la aplicación de recursos en los estadios, que considera que no son de beneficio social, y dejó en claro que a pesar de que hagan las observaciones, sean publicadas o no por el Ejecutivo, estos acuerdos aprobados ya no tienen vuelta atrás, porque ya fueron aprobados y publicados por el Legislativo estatal. Y todavía faltan los restantes nueve municipios y sobre el Informe General.

Elecciones. Los ocho aspirantes a dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) recibieron el banderazo de la recta final de la contienda electoral, que tuvo que ser aplazada por cuatro meses por la pandemia del COVID-19, pero entre los candidatos y la Comisión Electoral definieron las nuevas fechas de las votaciones, que serán los días 19, 20 y 21 de agosto, por las zonas norte, centro y sur, respectivamente. Esta será una elección especial, porque evitarán aglomeraciones y habrá todas las medidas de protección con los trabajadores para prevenir contagios. Los ocho aspirantes han intensificado sus campañas por medio de redes sociales para llevar sus propuestas a toda la base para que voten por ellos. De mantenerse todo como se ha replantado, el viernes 21 de agosto se conocerá al sucesor de Gabriel Ballardo Valdez, quien ha estado tiempo extra al frente del Stase por la emergencia sanitaria, ya que la elección estaba planeada para los días 22, 23 y 24 de abril.