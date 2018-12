AMLO reitera a Quirino que apoyará a Sinaloa en visita de paso a Nayarit

Visita exprés. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó por Mazatlán. Fue una visita relámpago. Y estuvo más tiempo en carretera a bordo de una camioneta que lo trasladó de Mazatlán a Acaponeta, Nayarit. Al aeropuerto acudieron los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y de Nayarit Antonio Echevarría García. Este último lo acompañó hasta Acaponeta, donde los esperaban cientos de familias que perdieron sus casas y pertenencias por el huracán Willa. Apenas bajó del avión, López Obrador se dirigió rápidamente hacia el vehículo que lo esperaba afuera del aeropuerto. En el camino, el gobernador le planteó algunos de los programas de inversión que para Sinaloa son considerados prioritarios. El propio presidente les comentó a los periodistas que buscaban a toda costa obtener algunas palabras del mandatario que el gobernador le planteó algunos puntos y que va a apoyar a Sinaloa. Dijo que regresará en enero para realizar una gira desde el sur hasta Guasave. Además de los gobernadores de Sinaloa y Nayarit, estuvieron en la recepción de López Obrador el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, y el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Ambos solo el saludo pudieron cruzar con el presidente. López Obrador estuvo a unos kilómetros de la caseta de la carretera Mazatlán-Tepic, que desde hace varias semanas está tomada por vecinos de las comunidades que fueron afectadas por el huracán Willa. Dicen los que tienen tomada la caseta, que lo hicieron porque el Gobierno no los apoya.

El interés de AMLO por Guasave. No se trata de una cuestión relacionada con el campo. Tampoco por cuestiones de inseguridad en Guasave. El interés del presidente Andrés Manuel López Obrador es dar respuesta a un compromiso con los guasavenses. El que vuelva el beisbol a ese municipio. Hay interés personal de López Obrador en ese tema. Y ya se está caminando para que el beisbol regrese a Guasave. El estadio ahí está. Solo le falta darle una buena remozada y ponerlo listo. El problema es que el equipo lo adquirieron los Charros de Jalisco, que con eso se integraron a la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces ya se trabaja con la LMP para que se sume un nuevo equipo y ese sea el retorno de la Algodoneros de Guasave. Otro tema es el económico. Dicen los que saben que la plaza beisbolera de Guasave no es negocio. Que por eso “tronó”. Entonces, ¿quién será el valiente que le entre a ese rescate a sabiendas de que no es negocio?

El pleito que viene. Poco se habla del tema. Poco es lo que han dicho las partes sobre el caso. Pero en este mes de diciembre viene la revisión del contrato entre el Sindicato de Trabajadores del Municipio y el Gobierno Municipal. Jesús Osuna Lamarque, el dirigente sindical, no se ve preocupado. Tampoco presionado. Sabe que todavía hay tiempo para que se llegue a un buen acuerdo que beneficie a los trabajadores. El alcalde Luis Guillermo Benítez ha comentado que tiene una buena relación con el Sindicato. Habrá que seguir de cerca el tema porque en estos asuntos una posición o una mala expresión que se dé en la mesa de negociaciones, puede echar a perder todo y agravarse. De cualquier forma se avecina el emplazamiento a huelga contra el Gobierno Municipal. No es poca cosa cuando

históricamente el Sindicato ha llegado hasta el estallamiento de huelga y paralizado al Gobierno Municipal. El Sindicato municipal es considerado como de los que no se dejan y pelea con todo por alcanzar beneficios para sus trabajadores.