AMLO, relajado en encuentro de dos horas con los 12 gobernadores

Fuera formalidades. El encuentro más que cordial, y se realizó sin protocolos ni agenda: sin formalidades. Nos referimos al encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los doce gobernadores priistas. Fueron alrededor de dos horas en las que los gobernadores tuvieron la oportunidad de abordar todos los temas que consideraran importantes. López Obrador se sentía cómodo, relajado. Se abordaron temas que ocupan a los gobernadores; el de educación, cuyo déficit ya preocupa; y lo que les cuesta a los estados. El tema de salud que involucra a todos en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar los servicios que recibe la población, particularmente los más necesitados. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tocó el tema del Fonden. Planteó la necesidad de modificar las reglas de operación para hacerlo más directo y efectivo en los tiempos. A López Obrador se le percibió relajado, a gusto, quizá por encontrar en los doce gobernadores priistas a gentes que le han mostrado voluntad para sacar adelante los programas federales de apoyo a la ciudadanía. Y porque además sin decirle les reconoce que son gente con oficio político, con los cuales se puede abordar toda clase de temas y busca de soluciones. El encuentro fue propuesto por el presidente López Obrador. Y no será raro que se repitan cuantas veces considere oportuno. Lógico que además se abordó el tema comercial que se tiene con Estados Unidos. Todos coincidieron y tienen claro que su origen es electoral. Por las elecciones que se avecinan en Estados Unidos.

Chivos en cristalería. Los alcaldes de Mazatlán y Culiacán sin duda se han ganado ya un lugar entre los sinaloenses. Convertidos en “chivos en cristalería” ayer previo a la celebración del Día de la Libertad de Expresión se lanzaron contra periodistas. En Mazatlán, Luis Guillermo Benítez les dijo a los columnistas que lo critican que salgan a pedir disculpas. Esto porque Rafael Padilla titular del Órgano de Control Interno lo absolvió de la denuncia que presentó la síndica procuradora relacionado a los 33 casos de nepotismo. Lo que valdría la pena saber es si el OIC resolvió porque a la síndica le falto aportar mayores pruebas del caso. Y eso no quiere decir que no existan. O si se trata de que son familiares de la pareja del alcalde y como no están casados, entonces no hay nepotismo que seguir. Sería saludable que lo aclare. Y mientras estos sucedió en Mazatlán, en Culiacán el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtió a los periodistas “o se corrigen o se acabaron las entrevistas”.

Amigos y compadres, a la balanza. Que el alcalde Luis Guillermo Benítez descalifique a la síndica procuradora Elsa Bojórquez no es nuevo. Bojórquez es la piedra en el zapato del Químico. Y solo por aplicar la ley y exhibir el cochinero. Lo nuevo fue que se refiriera a un “amigo” sin mencionar su nombre como el que está aportándole apoyo jurídico a la síndica para golpearlo. Es ese que ha sido señalado de extorsión y que ustedes ya saben quién. Ni el nombre se atrevió decirlo, pero todos saben que se trata de David Alvarez, que hace poco el Químico mencionaba como su amigo. Y no solo eso, mencionó que sirve a un grupo de empresarios que se resisten a perder sus privilegios. Y se refería claramente a Rodolfo Madero. Pero tampoco le puso nombre a su arenga. Hay quienes creen que el Químico comenzó a enloquecer. Va contra todos.