AMLO responde a Trump con un mitin en Tijuana

El mitin de AMLO. A la guerra comercial declarada por Estados Unidos a México, López Obrador responde con un mitin que habrá de realizarse hoy en Tijuana. Y aunque Donald Trump ayer por la tarde anunció que dejaría en suspenso la decisión de aplicar aranceles a los productos mexicanos, la organización del mitin siguió adelante. En forma práctica, el mitin convocado por López Obrador no tiene ni tendrá ningún efecto en las negociaciones iniciadas por la comisión enviada a Estados Unidos y que es encabezada por Marcelo Ebrad. La lógica sería que López Obrador viajara a Washington y sostuviera un encuentro con Trump, cara a cara. Lo lógico es aprovechar la reunión del G-20 para que ante presidentes y primeros ministros de los países ahí reunidos, López Obrador planteara la posición de México ante la guerra comercial declarada por Trump. Pero todo parece indicar que a AMLO no le gusta salir del país. Y envía a otros en su representación. Que en verdad no es lo mismo. En el encuentro del G-20, por ejemplo, solo los presidentes y primeros ministros participen en el cónclave a puerta cerrada. Nadie más entra. Claro que al mitin en Tijuana acudirán los gobernadores. Es por solidaridad. Por obligación fueron convocados diputados federales y senadores de Morena. Tijuana ayer reportó boletos de avión agotados y hoteles hasta el tope.

7 de junio. Conmemorar el “Día de la Libertad de Expresión” es importante. Algunos pensarán que no hay nada qué festejar. Y tienen razón. La impunidad que impera en los asesinatos y agresiones contra periodistas explica la opinión. Sin embargo, es necesario que el 7 de junio y cuanto día sea necesario del año, hacer sentir a los grupos de poder, a los actores de gobierno, a todos, que existe un contrapeso para evitar o evidenciar sus excesos. Los abusos y desenmascarar la impunidad con la que actúan al amparo del poder que les da un cargo. En Sinaloa hay focos rojos en los municipios de Mazatlán, Culiacán y Ahome. Los alcaldes de estos municipios creen que ganaron por méritos propios. No han entendido que fueron beneficiados por la imagen y campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hasta el más bruto lo debería de entender. Y como esos tres mosqueteros identificados por impreparados e ineptos, han desatado agresiones verbales contra periodistas, lo importante es que el gremio permanezca unido y alerta. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quiere que periodistas y columnistas le pidan perdón. ¡Pues qué se cree! El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, amenaza con no dar declaraciones a los medios de comunicación, cuando es un derecho el que la ciudadanía esté informada del destino del dinero del pueblo. En Ahome, Guillermo Chapman agrede y amenaza a mujeres (la síndica y la agente de policía) y se molesta porque los periodistas lo hacen público. Estos tres sí son una verdadera amenaza para los periodistas. Y por ningún motivo seremos cómplices de sus excesos, de sus violaciones a la ley, de su nepotismo y del mal uso que le den a los dineros del pueblo.

La redacción unida. Con motivo del Día de la Libertad de Expresión, EL DEBATE de Mazatlán celebró con un desayuno a todos los compañeros que integran la redacción del más importante diario de Sinaloa. Fue el restaurante La Cordeliere, del hotel Emerald Bay, el marco donde pasamos un emotivo momento.