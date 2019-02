AMLO respondió a Calderón: disculpassí, debate no

Existo, luego no necesariamente pienso. Florestán.

Ayer recuperaba la respuesta del expresidente Felipe Calderón al señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que había sido nombrado consejero asesor de una empresa que fue contratada durante su gobierno para venderle energía a la CFE lo que calificó de conflicto de intereses, coyotaje y corrupción.

A esto respondió Calderón ayer mismo en mi programa de Radio Fórmula. Dijo que en 2016 fue consejero independiente, a lo que ya renunció, de una empresa estadunidense en la que Iberdrola, la empresa a la que se refería López Obrador, tiene una participación accionaria y negó que hubiera cometido acto de corrupción alguno, ya que, además, tras un año de dejar el cargo, un exfuncionario, el presidente incluido, tiene derecho a trabajar y ya en esto, le pidió que se ocupe de atraer inversiones porque los indicadores señalan una caída de éstas y en el crecimiento económico del país.

Y lo emplazó a reunirse con él de forma privada, en su despacho de Palacio Nacional o públicamente en las mañaneras o sostener un debate en televisión sobre su modo de vida y con las empresas que trabajó en los últimos doce años para sostener a su familia, sus gastos, sus casas y sus coches,

Terminaba ayer la columna con esta pregunta: Vamos a ver qué le responde, si le responde algo, y en qué tono.

Y sí, respondió en la mañanera: Yo no voy a debatir con el expresidente y para que no vuelva a pasar y que (Calderón) no se moleste, que no se disguste, le ofrezco una disculpa, pero se le pasó la mano. Eso no se puede hacer porque si no es ilegal, es inmoral.

Al mediodía Calderón aceptó la disculpa y reiteró que no hay una mancha de corrupción en su vida pública ni privada.

Y con eso pareció quedar zanjado este primer diferendo.

RETALES

1. CIERRE.- Se cumplen 22 días del bloqueo al sistema ferroviario del Occidente del país por parte de militantes de la Coordinadora. Los líderes de la sección 28 de Michoacán garantizaron el libre paso de los trenes, lo que celebró hasta el presidente López Obrador, pero se mantiene un bloqueo, Uruapan, que equivale con el que los trenes de Kansas City Southern de México no pueden circular y se acumulan ya más de tres millones de toneladas de productos. Ya circulan los de Ferromex;

2. INTERVENCIÓN.- ¿Cómo está eso de que el Jefe del Ejecutivo intervino en la Corte para que los ministros echaran abajo, lo que me parece muy bien, el amparo por el cual iban a devolver 35 mil millones de pesos a exaccionistas de Grupo Modelo? ¿Y cómo su declaración de que habrá castigo para jueves corruptos? ¿Y la división de poderes? Es pregunta; y

3. INFORME.- Había dicho que no se guiaría por fechas pero el presidente tomó la decisión de dar un informe de logros al cumplir los primeros cien días de gobierno. Será una especie de primer informa,

Nos vemos mañana, pero en privado.