AMLO, sin ego: no hay movimiento en el mundo como el suyo

No es una amenaza, es una predicción. Florestán.

Seguí con detenimiento el programa en Milenio conducido por Carlos Marín al que asistió Andrés Manuel López Obrador para contestar las preguntas de Azucena Uresti, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog Márquez, Carlos Puig y Juan Pablo Becerra-Acosta y leí la transcripción que publicó ayer como nota principal y que el mismo Marín cabeceó: AMLO. Sin ego, seré como Juárez o Madero, encuentro en el que dijo que así como Hidalgo inició la Independencia, Benito Juárez la Reforma, Madero la Revolución con su sacrificio, las tres grandes transformaciones de México, anunció que él iniciará la cuarta y sostuvo que no hay un movimiento en el mundo como el que está impulsando.

La entrada de la nota sobre esta entrevista fue así:



Soy republicano, soy demócrata, soy legítimamente ambicioso, soy pacífico, soy libre, soy congruente, soy respetuoso, soy amplio, plural e incluyente; seré como Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Me pueden llamar Peje pero no soy lagarto. Sin ego, soy Andrés Manuel López Obrador, como un generoso autorretrato hablado.



Son muchos los ángulos y muchas las notas de esta entrevista y quiero destacar su convicción de que va a echar para atrás las reformas energética y educativa, para empezar. Como dijo Taibo II, ¡Abajo todas las pinches reformas!, contradiciendo la palabra de Alfonso Romo, lo que a él, como a los morenistas, les vale, no es de los suyos, pero sí de AMLO quien en la entrevista le dio la razón al escritor.



Y cuando digo que las va a echar para atrás después de un análisis, es porque él ya lo hizo y lo tiene decidido, igual que con el nuevo aeropuerto que dice que nadie va a perder porque va a construir dos pistas en la base aeromilitar de Santa Lucía.



Parte de lo valioso de este encuentro periodístico es que dejó ver que si llega a la Presidencia revertirá las reformas, es una decisión tomada.



Para él es un asunto resuelto. Adiós reformas.



Y no se trata de criticar, está en su derecho de decir, si no de entender lo que dice.



RETALES



1. MINORÍAS.- Si difiero es en su decisión de poner a plebiscito o referéndum los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías no pueden estar, por lógica y justicia, a decisión de la plaza pública y la mano alzada, los tienen que proteger las leyes. Otra cosa sería injusta, por decir lo menos;



2. ACOMODOS.- En Chiapas, el exsecretario de Gobierno, Eduardo Ramírez, que buscaba suceder a Manuel Velasco por el PRI y le fue negado, va en primer lugar en la lista de Morena al Senado. Rechazó la candidatura del PAN-PRD-MC al gobierno. Y el que sí va por Morena es el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón; y



3. CHAPULINES.- Son 51 de los 500 diputados, el diez por ciento, que pidieron licencia para buscar otro cargo: 21 del PRI, once del PAN, cuatro del PRD, ocho de Morena, tres de MC, uno del Verde y otro del PES y dos independientes. ¡Y eso que no iba a haber chapulineo!



Por vacaciones nos vemos el martes de Pascua.