AMLO supervisará carreteras que atravesarán el conocido Triángulo Dorado

La visita de AMLO. Los dos objetivos. Cuando se proyectó el sexenio pasado la construcción de la carretera Badiraguato-Parral y la San Ignacio-Durango, se tenían dos planes. Uno que fue dicho y socializado, el obvio. Que servirá para comunicar a los poblados de la sierra sinaloense y los de Chihuahua y Durango. Beneficiará sin duda a los habitantes de esas zonas serranas olvidados por todos. Pero el otro plan se guardó: fue que con esas carreteras se permitiría llevar a cabo operaciones militares que tendrían como objeto desalentar actividades ilícitas. La construcción del cuartel militar del Sauz formó parte de este segundo plan. Actualmente el Sauz alberga a por lo menos mil 500 elementos militares que formaban parte de la segunda intención. Hoy no se sabe con claridad cuál, además del objetivo oficial de comunicar a Sinaloa con Chihuahua y Durango a través de la Sierra Madre Occidental, será la estrategia de operación militar. Sinaloa, Durango y Chihuahua forman precisamente el conocido Triángulo Dorado, que tantas historias ha provocado. La nueva visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana a Sinaloa precisamente será para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Parral. Será la tercera ocasión en que se “monta” a lo intrincado de la sierra y parte del conocido Triángulo Dorado. La visita, por decir lo menos, llama la atención y despierta también, por decir lo menos, suspicacias. En su visita López Obrador se hará acompañar del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien precisamente es originario de Badiraguato.

Se hacen bolas. Como el Borolas se aventaron. Ahora tendrán que ver cómo salen. Y es que los alcaldes de Mazatlán y Culiacán, Luis Guillermo Benítez y Jesús Estrada Ferreiro, anunciaron por separado que quienes no cuentan con la constancia de vacunación contra el covid no podrán ingresar a lugares públicos, llámense restaurantes, centros comerciales, playas, cines y todo aquel sitio considerado como público. Está claro que lo que buscan de fondo es sensibilizar a la población para que se vacune. Pero también está claro que se lanzaron como el Borolas, sin haber analizado el cómo deberían de articular esa medida y qué desplazamiento de personal tendrían que hacer para la ejecución de la instrucción. Y ahora el Químico le echó más leña a la hoguera al declarar que la exigencia de la constancia de vacunación aplicará solamente a los ciudadanos locales. ¿Qué? Sabrá algo que todos desconocemos y que asegure que los turistas están sanos y hasta ya se vacunaron. No cabe duda, la capacidad de asombro cada vez la superan estos dos alcaldes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Equipamiento médico. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene claro lo que se requiere en estos momentos que Sinaloa enfrenta la peor arremetida de la tercera ola del covid-19. Adelantó que tocará el tema ahora en esta visita del presidente de la necesidad de equipar los nuevos nosocomios, el Hospital General de Culiacán y el Pediátrico y el Centro de Salud. El Insabi está enredado en sus movimientos burocráticos, lo que ha afectado la dotación de equipamiento a esos nuevos hospitales. El mayor trabajo ya se hizo con la construcción de esos tres nuevos hospitales. Y dadas las condiciones de salud que ha traído esta pandemia, son temas impostergables. La capacidad hospitalaria de Sinaloa se potenció en los últimos cuatro años. Y se adelantó a la pandemia. Aun así la demanda de pacientes en estos momentos muy alta.

Síguenos en