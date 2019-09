AMLO torea a “conservadores”

Los conservadores, los que se oponen a la transformación, están fuera de quicio. Ni siquiera han logrado crear una oposición similar a los reaccionarios de otros tiempos, moralmente derrotados, es el reto que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador al concluir ayer su informe de gobierno, en el que como “buen torero” ensalzó logros y reconoció que falta más seguridad y mayor crecimiento económico.

De todas maneras, presumió que en 9 meses de gobierno: se abatió 94 por ciento el robo de combustibles, que se han ahorrado más de 50 mil millones de pesos, que la inflación del 3.8 por ciento es la menor de los últimos años, que se acabó también el huachicol de las grandes corporativos nacionales y transnacionales que se beneficiaban con la condonación de 213 mil millones de pesos en impuestos.

Que por primera vez en 14 años se frenó la caída en la producción de petróleo, que fracasan los augurios de los agoreros, porque la economía nacional no se ha caído, por el contrario el peso se ha mantenido estable, que la gasolina no ha aumentado y por primera vez aumentó 16 por ciento el salario mínimo y en la franca fronteriza bajaron los combustibles, el IVA y el ISR; tenemos economía sana, no hay endeudamiento ni nuevos impuestos y se acabaron los sueldos de hasta 700 mil pesos a funcionarios de gobierno.

AMLO proyecta lo que viene: la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y espera que el Congreso apruebe la revocación de mandato, y que los congresos de Estados Unidos y Canadá aprueben el T-Mex para lograr un mayor crecimiento. Con las becas a estudiantes, a adultos mayores, a los ninis y las inversiones en los estados más marginados, promete pacificar al país, abatir la inseguridad; asimismo, que con la renegociación de las tarifas de gasoductos se ahorró 4 millones 500 mil dólares.

En seguridad dice que recibió un legado sin precedente de miles de muertos y desaparecidos, por la errónea estrategia de guerra que se cambiará por la de la paz, con atención a las causas, que nunca más las fuerzas armadas volverán a torturar, y que se llevará tiempo, pero acabará la inseguridad.



Popurrí. Aquí en Los Mochis, el Partido Colosista efectuó el fin de semana su asamblea distrital en busca de lograr el registro, con sus cabecillas locales más visibles: Edgardo Vázquez, Martín López y Mario Castro, mientras que en Culiacán México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, tuvo que recurrir al acarreo de última hora para reunir el número de militantes que necesitaba.



OSTENTACIÓN. “Ahí está el dinero, en los módulos de riego”, y por algo lo dicen. El fin de semana, el estacionamiento del local donde se efectuó la reunión de los directivos más bien parecía una exhibición de camionetas de lujo doble cabina, “de Cheyenne para arriba”. Más ostentosos que los políticos.



ARRANQUE. Hoy viene a El Fuerte el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, a poner en marcha la rehabilitación de la planta potabilizadora.



PROTESTA. Desairada la marcha anti MLO que se efectuó ayer en la Ciudad de México.