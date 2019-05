AMLO vendrá en junio a Mazatlán para inaugurar el nuevo Hospital General

Vendrá AMLO. Será en junio cuando el presidente visite nuevamente Mazatlán. El día se fijará de acuerdo con su agenda. Y vendrá para inaugurar el nuevo hospital general de Mazatlán. Sí, ese que sustituirá al deteriorado hospital que con solo verlo da lástima. El propio gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que en el nuevo hospital se invirtieron mil 400 millones, y en estos momentos se encuentra en su última fase de equipamiento. Los mil 400 millones, léalo bien. Son inversión pública. No se pidieron créditos. No hay deuda por ello. Menos se llegó al insultante plan que se tenía en el sexenio pasado de construirlos mediante inversión “pública-privada”, que comprometía los ingresos del Gobierno del Estado. Otro tema es el equipamiento del nuevo hospital, que nos cuentan, será “de punta”. De lo más moderno que se tiene. Y se afinan detalles para que con convenios precisos, IMSS, Issste y Hospital Militar coincidan en acciones conjuntas que permitan elevar la calidad en la atención médica que tanto demandan los sinaloenses y la cual tienen absoluto derecho a recibir. El nuevo hospital General de Mazatlán forma parte de un ambicioso programa de fortalecimiento en la infraestructura médica en Sinaloa. En Culiacán se construye otro nuevo hospital general. Además de instituciones de especialización. Este programa ya recibe el reconocimiento del Gobierno Federal. Y el presidente podría ponerlo de ejemplo como “programa de punta” para el resto del país.

Jesús Vizcarra; ¿morenista? Hay un dicho popular que dice que los empresarios “no tienen partido...no tienen color”. Y que a todos le apuestan, para mantener siempre todas las velas encendidas. De acuerdo con su conveniencia. El empresario sinaloense Jesús Vizcarra, excandidato del PRI a la gubernatura en 2010 y exdiputado federal y exalcalde de Culiacán también con el PRI, aparece en fotografías promoviendo el voto en las instalaciones de su empresa a favor del candidato de Morena en Baja California, Jaime Bonilla. Para quienes desde hace tiempo consideraban a Vizcarra como aspirante a volver a convertirse en candidato a la gubernatura. Tal vez se equivoquen...de partido. Pragmático como él solo, Vizcarra puede estar decidiendo darle un giro a sus militancias y simpatías a favor del PRI (hoy de picada). Y esté encontrando cobijo en Morena (hoy en pleno vuelo). Cualquier semejanza a una expresión de “chaquetero”... Es mera coincidencia.

Cuidado comunidad LGBT. El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez ordenó pintar con los colores que identifican a la comunidad lésbico gay los cruces del hace poco remodelado malecón. No lo hace por respeto a ese comunidad. Menos por consideración. ¡No! Lo hace porque pretende con eso llamar la atención. Porque en cinco meses y medio de gobierno no hay una obra en Mazatlán que signifique algo para los mazatlecos. Ya el camellón central del nuevo malecón, el alcalde ordenó pintarlo con los colores que identifican a su administración. No le importó que el color que se tenía era el del cemento, natural que cubría manchas de algunas personas que se brincaban por encima. Y como vio que eso molestó a cientos de mazatlecos, ahora sale con pintar de colores multicolores la conocida “cebra” de paso a peatones justo frente las letras de Mazatlán en el malecón. Así la locura.