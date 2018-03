AMLO y el Tigre de Santa Julia

Pocos dudan que la amenaza de Andrés Manuel López Obrador –de que “suelten al tigre”–, sea una advertencia seria, de alto riesgo y que incluso coloca a la democracia de las elecciones mexicanas frente a un riesgo latente.Pero muchos creen que, por eso, ese “animal político” llamado López Obrador midió bien su batalla con los banqueros, a quienes asustó “con el petate del muerto”.Y es que luego de la amenaza “del tigre”, Andrés les dijo a los banqueros que tiraría la reforma energética, que tiraría el nuevo aeropuerto y que él, y sólo él, decidiría cuáles contratos renovar y cuáles cancelar.Además, horas antes de la pasarela frente a los banqueros, Obrador “le midió el agua a los camotes” al deslizar la especie de que la reelección presidencial sigue siendo tema a discutir.Por eso la primera pregunta: ¿Los anteriores pueden ser considerados mensajes conciliadores para los banqueros y los empresarios en general?Está claro que no. En realidad se trata de una bien calculada declaratoria de guerra al sector privado, por parte del puntero en las encuestas, quién “estira la liga” para asustar a los sectores productivos y para provocar un mayor acercamiento con sus capitanes, a los que luego venderá cara la tranquilidad.Y es que, por si lo han olvidado, Andrés Manuel López Obrador utiliza estrategias políticas idénticas a las estratagemas de negociación de Donald Trump. Es decir, asusta al contrario con posturas extremas, para luego negociar en condiciones de ventaja.No es casual, por eso, que poco después de la convención bancaria y de las amenazas de AMLO, manos traviesas llevaron a nivel de trending topic –en redes- un meme en el que sus creadores ponen en boca de Carlos Slim otra amenaza al estilo de AMLO. “Votar por el PRI es como volver a contratar a un empleado que te robó”, dice la falsa declaración de Slim.El meme fue desmentido por la oficina de Slim, pero el mensaje quedó sembrado. ¿Cuál mensaje? Que AMLO no promoverá reformas que les quiten las jugosas ganancias de escándalo a los empresarios. En pocas palabras, la zanahoria y el garrote.Pero no todo ha sido miel para el candidato de Morena, luego de la pasarela con los banqueros, en el influyente The Wall Street Journal, el periodista Robbie Whelan escribió que las propuestas de AMLO en materia energética podrían tener las consecuencias más dramáticas para la economía mexicana. Es decir, el susto por “el tigre” de AMLO llegó hasta los grandes empresarios globales.Pero lo que no calculó la sagacidad de Obrador –político originario del trópico–, es el humor cáustico de los mexicanos del Altiplano. ¿Por qué?Porque a la amenaza de que se puede “desatar el tigre”, la voz popular respondió con ingenio, sarcasmo y burla. Abundaron los memes, parodias y comparaciones chuscas.1.- ¿A cuál tigre se refiere López Obrador? ¿Acaso habla del Tigre de Santa Julia?, dice una parodia que juega con el mítico bandolero del porfiriato, capturado al momento de realizar sus necesidades fisiológicas. “¡En una de esas y nos agarran calabaceando!”.2.- ¿Se referirá Obrador al regreso del mítico y poderoso Tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga, padre de Televisa? ¿O será un mensaje de la importancia del Cachorro Azcárraga, en el proceso electoral actual?3. Otros aventuran que López Obrador tenía ganas de fiesta. Por eso “invocó a Los Tigres del Norte”. También hubo quienes dijeron que posiblemente recordó a Tigger, personaje carismático de Winnie the Pooh.4.- Los que presumen de cultura literaria se aventaron la puntada de que López Obrador trataba de recordar al clásico de Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, en tanto que otros con un dejo de vulgaridad invocaron a la Tigresa, Irma Serrano, o a su par peruana, la Tigresa del Oriente.5.- Más simpáticos resultaron quienes evocaron al Tigre Toño, emblema de cereales infantiles. O aquellos para los que el futbol es la vida, que se dijeron ofendidos “porque Tigres solo hay unos”, los de la Universidad Autónoma de Nuevo León.6.- Y no faltaron los que recordaron refranes, trabalenguas y frases célebres. En el primer caso muchos evocaron “La rifa del Tigre”, que apela a la mala suerte hasta cuando se gana un sorteo.Otros deletrearon el viejo trabalenguas: “Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal…”.Mientras los “cultos”, trajeron a la memoria la célebre y celebrada de John F. Kennedy: “en el pasado aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre, acabaron dentro de él”, frase que dicen los biógrafos del presidente asesinado, dedicó a los regímenes cubano y chino.¿A cuál tigre se refería López Obrador?Al tiempo.