AMLO ya es ‘el mayor peligro para México’

Durante años aquí documentamos que el más influyente líder social de las décadas recientes, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo el mismo “peligro para México” que en el año 2000, cuando llegó de manera ilegal al Gobierno del DF.Documentamos el andamiaje para construir a un líder social de diseño –en el que participó el diario La Jornada–, y documentamos la farsa de la toma de pozos petroleros, la negociación con Carlos Salinas –que le dio 9 mil millones de pesos a AMLO–, el pacto con Ernesto Zedillo, a cuyo gobierno apoyó a cambio de la candidatura ilegal a la capital.Documentamos el parricidio político cometido por AMLO contra su padre, Cuauhtémoc Cárdenas –en el año 2001–, la traición a Rosario Robles, al PRD, a “Los Chuchos”, a Miguel Mancera…Documentamos de manera contundente la construcción de Morena en el estado de Guerrero, a partir de dinero negro –del crimen organizado–, a cambio de candidaturas como la de José Luis Abarca, implicado en el crimen de los 43.Pero no solo documentamos una montaña de mentiras de Obrador, sino un diccionario en donde –por ejemplo–, la derrota significa “fraude” la democracia es sinónimo de “dedazo” y pensar distinto significa “pertenecer a la mafia del poder”.Durante muchos años muchos dijeron que la crítica a Obrador era exagerada, que no era para tanto y que, en el fondo “Andrés es un pan”. Conocimos a AMLO en la jornada y fuimos testigos de su vena dictatorial, autoritaria y nada democrática; de su mesianismo y su ambición de poder, sin límite.Desde entonces abundan insultos y ofensas por cuestionar a un falso demócrata y la impostura de un falso redentor.Pero a 70 días de la elección presidencial más importante en muchas décadas, son más los que coinciden en que hoy, López Obrador ya no es un peligro, sino “el mayor peligro” para México.Así lo expuso Carlos Slim al defender el NAICM. Y es que el poderoso presidente del Grupo Carso y mayor inversionista en esa obra dijo que sería un grave retroceso echar abajo el nuevo aeropuerto.Explicó: “En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico en una área como la del NAICM. Es un gran detonador, solo comparable con el Canal de Panamá… Lo que se necesita en México es inversión y más inversión, porque si no hay inversión hay estancamiento y menos empleo”, dijo Slim.La inédita presencia de Slim ante los medios coincidió con la aparición de una tira cómica promovida por López Obrador en la que engaña al argumentar “por qué no debe aterrizar el nuevo aeropuerto”.Horas después de la defensa pública de Slim del nuevo aeropuerto, el Consejo Coordinador Empresarial difundió un cómic animado en el que advierte: “hay quienes piensan que es posible transformar un país con esto… (al tiempo que un mago muestra su varita mágica)”.El mensaje del CCE –cúpula de los mayores empresarios del país–, insiste: “hay quienes piensan que con un hechizo las cosas pueden ser diferentes, que se puede aparecer (un montón de billetes) o desaparecer (corrupción desempleo y pobreza) de la noche a la mañana, como si un mejor futuro dependiera de una varita mágica… Dejemos la magia para los cuentos. Un país se construye con el trabajo de todos”.Los reproches de Slim y del CCE contra las ocurrencias de AMLO se sumaron a un severo llamado de atención que días antes formuló la Conferencia del Episcopado Mexicano, luego de la invitación que hicieron los jerarcas católicos a los candidatos presidenciales.Dijo la CEM: “Invitamos a los partidos políticos, a los candidatos independientes y a toda la ciudadanía a sumar esfuerzos para que prevalezca la propuesta y el compromiso por la transparencia, la legalidad, la honradez, la equidad, el diálogo y la verdad; a evitar la mentira, el fraude, la coacción, la simulación, la violencia y el engaño a los pobres, con dádivas pasajeras”.Los católicos mexicanos, igual que los grandes empresarios, también cuestionaron las soluciones mágicas y las mentiras de candidatos presidenciales, como AMLO. Es decir, coincidieron que hoy, más que nunca, Obrador es “el mayor peligro para México”.Además de que todos los candidatos parecen competir por el “premio del Pinocho 2018”, con propuestas como regalar dinero, incrementar el salario por decreto, regalar becas a diestra y siniestra, eliminar los exámenes en universidades públicas, homologar salarios entre México, Canadá y Estados Unidos, invitar al papa a resolver la crisis de seguridad, conseguir un crecimiento del 5 por ciento del PIB, reducir el IVA y el ISR y perdonar a narcotraficantes, criminales, secuestradores y matarifes.AMLO ya no es “un peligro”, sino “el mayor peligro para México”Al tiempo.